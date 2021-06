Gomorra 5 è pronta a svelare il suo finale che arriverà presto su Sky. Le ultime notizie sulla serie sono arrivate durante la conferenza stampa della tivù a pagamento per l’evento di presentazione dei suoi nuovi 4 canali. Stanno dunque per tornare per l’ultima volta Genny Savastano e Ciro Di Marzio, i due nemici-amici che si troveranno di fronte per la resa dei conti finale. Quando arriverà la stagione conclusiva e tutto quello che sappiamo in merito.

Gomorra 5: l’atteso ritorno del capitolo finale

Una delle serie più conosciute ed apprezzate del panorama italiano sta per concludersi definitivamente dopo 4 stagioni che hanno riscosso una grande attenzione fuori dai nostri confini.

Il brand di Gomorra infatti ha trovato nel tempo terreno fertile anche all’estero, dopo il prodotto è stato distribuito con successo come mai nessun’altra serie italiana vi era riuscita.

Ed ora, dopo 4 stagioni ed un film spin off sulla figura di Ciro Di Marzio, la fortunata serie di Sky sta per chiudere per sempre i battenti con la messa in onda della quinta ed ultima stagione. La notizia è arrivata a margine della conferenza stampa della pay per view più grande del mondo, nell’occasione della presentazione dei suoi nuovi 4 canali a pagamento.

Quando vedere Gomorra 5

In questa occasione Antonella D’Errico, che ricopre per Sky Italia la carica di Executive Vice president Programming, ha risposte alle domande dei giornalisti in merito a Gomorra 5 annunciando di fatto che la stagione finale arriverà sul canale di Sky Atlantic a partire da novembre 2021.

I tanti fan della serie non dovranno dunque aspettare ancora molto quando finalmente conosceranno come si concluderanno le vicende dei due personaggi più amati, ed allo stesso tempo criticati per le loro orrende gesta, Ciro Di Marzio e Genny Savastano.

I saluti di Marco D’Amore e Salvatore Esposito

Il mese scorso Marco D’Amore e Salvatore Esposito hanno condiviso sui social il loro speciale saluto ai fan, alla serie e anche ei loro due personaggi che li hanno accompagnati in questi anni di successi. I due attori si sono mostrati visibilmente commossi mentre dicevano addio a Ciro Di Marzio e Genny Savastano. “La mia gratitudine infinita a tutti i lavoratori e le lavoratrici che mi hanno accompagnato in questi otto anni, ai registi che mi hanno preceduto, a tutti i compagni e le compagne di scena che mi hanno regalato emozioni e insegnamenti“, ha detto Marco D’Amore durante i suoi saluti.

“Addio Genny.

In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa’ tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande“, ha scritto invece Salvatore Esposito su Instagram.