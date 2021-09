Katia Ricciarelli attacca Tina Cipollari al Grande Fratello Vip: “Mi ha trattato di me**a”. Il retroscena

TV e Spettacolo

Tina Cipollari si è ritrovata al centro di un dibattito nella Casa del Grande Fratello Vip: protagoniste Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli. Se la soubrette la difende per alcuni commenti social, a suo giudizio provenienti non direttamente da lei, la cantante lirica invece la attacca senza mezzi termini. “Mi ha trattato di me**a!“, l’accusa della Ricciarelli all’opinionista di Uomini e donne.

Francesca Cipriani difende Tina Cipollari dopo il messaggio ricevuto

Al Grande Fratello Vip, nel corso della diretta di ieri sera, il nome di Tina Cipollari ha scatenato una polemica che si è protratta anche nel corso delle ore successive alla puntata.

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini, collegatosi con Francesca Cipriani nella Casa, le ha mostrato un piccato commento social indirizzato dalla Cipollari nei suoi confronti. “Che ridicola“, l’intervento dell’opinionista di Uomini e donne per definire la soubrette di Colorado, emozionatasi dopo aver ricevuto un messaggio dal fidanzato.

Francesca Cipriani, venuta a conoscenza del commento di Tina Cipollari, ha però subito specificato come tali parole non siano state realmente scritte dall’opinionista.

La soubrette ne è certa: “Non è Tina, io Tina la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono delle persone che conoscono Tina che mi hanno fatto del male, quindi sicuramente hanno detto a Tina di fare questo“. E aggiunge, a conferma dei buoni rapporti che intercorrono tra di loro: “Tina l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti e abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime. Ho capito da dove proviene la fonte, è lei che è stata consigliata di fare questo“.

Katia Ricciarelli attacca Tina Cipollari: “Mi ha trattato di me**a“

Il “caso” Tina Cipollari, tuttavia, ha continuato a tenere banco nella Casa anche nelle ore successive alla diretta. Nel corso della notte Francesca Cipriani si è confidata con alcune coinquiline e, inaspettatamente, Katia Ricciarelli ha sbottato contro l’opinionista di Uomini e donne: “Mi ha trattato di me**a!“. La cantante lirica racconta così l’aneddoto che l’ha vista coinvolta: “È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette?

“. L’affronto subito dalla Cipollari non le è andato giù, a tal punto da risponderle in maniera secca: “Io allora le ho risposto: ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo“.

Anche Francesca Cipriani interviene, rimuginando sul piccato commento sui social: “Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo“.