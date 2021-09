Manuel Bortuzzo e la rottura con l’ex fidanzata: il nuotatore ne rivela il motivo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha ricordato al Grande Fratello Vip la precedente relazione avuta con una ragazza, conclusasi diversi mesi dopo la sparatoria che l’ha coinvolto nel 2019. Il giovane nuotatore, parlando con Lulù Selassié, ha confessato il motivo per il quale abbia voluto troncare i rapporti con l’ex fidanzata. Su questa scelta, come da lui rivelato, ha influito il dramma che aveva subito.

Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata: perché si sono lasciati

Manuel Bortuzzo, nelle scorse ore, ha voluto aprirsi con Lulù Selassié e lasciarsi andare a qualche confessione sul suo passato sentimentale.

Chiacchierando con la principessa, con la quale i rapporti restano distesi nonostante qualche attrito degli ultimi giorni, il giovane nuotatore ha voluto parlare anche della sua ex fidanzata. Il gieffino aveva infatti iniziato una relazione con una ragazza pochi giorni prima della sparatoria che lo coinvolse, la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019.

La coppia, tuttavia, non è durata ed è stato lo stesso Bortuzzo a voler troncare la relazione, spiegandone il motivo: “Per il semplice fatto che la conoscevo da poco“.

Manuel Bortuzzo e le confessioni a Lulù sulla precedente relazione

La relazione tra Manuel Bortuzzo e l’ex compagna, prima della decisione di prendere strade separate, era comunque continuata anche dopo il dramma subito dal ragazzo. Dopo la sparatoria, infatti, la coppia è rimasta unita e la ragazza è stata al suo fianco, anche accanto al letto d’ospedale: “Siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale“.

Manuel Bortuzzo spiega anche come abbia voluto affrontare la questione con l’ex fidanzata, mettendo in chiaro le cose con lei considerate le innumerevoli difficoltà del periodo: “L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: ‘Credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me‘“. Una decisione sofferta ma inevitabile, considerate le loro differenti priorità e la necessità del nuotatore di ritrovare se stesso dopo il grave accaduto.