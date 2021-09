Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié dopo il distacco: la coppia fa chiarezza al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié l’idillio sembra essersi spezzato e al Grande Fratello Vip sono arrivati i primi litigi. Il loro legame, creatosi nell’ultima settimana, ha dovuto fare i conti con la gelosia della principessa che sta rischiando di mandare tutto a rotoli. Nella diretta di questa sera i diretti interessati fanno chiarezza sul loro attuale rapporto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: le ombre della crisi

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno costruito un bellissimo rapporto al Grande Fratello Vip, fatto di confidenze, carezze e baci.

Dopo una conoscenza iniziale, il nuotatore e la principessa si sono lasciati travolgere dalla passione diventando la papabile prima coppia di questa edizione. Ma negli ultimissimi giorni l’incantesimo d’amore sembra essersi spezzato, portandoli al brusco risveglio della realtà. Il giovane ragazzo, infatti, ha dovuto fare i conti con i primi sprazzi di gelosia della sua Lulù e non sono mancati battibecchi e piccoli screzi.

Nella diretta di questa sera la coppia viene messa sotto torchio, interpellata dalla curiosità di Alfonso Signorini circa lo stato attuale del loro rapporto.

Quiete dopo la tempesta o il legame tra i due sembra irrimediabilmente compromesso? La coppia fa chiarezza, a cominciare da Lulù che, convocata in Confessionale dal conduttore, giustifica alcuni atti di gelosia di cui è stata tacciata: “In alcuni momenti mi fa piacere stare con lui. Io sono così, quando voglio bene a una persona starei sempre con lui. Mi piace molto abbracciare, coccolare le persone che amo“.

Manuel Bortuzzo ammette: “Non voglio regalare illusioni“

Dal salone interviene anche Manuel Bortuzzo, che afferma come i rapporti si siano raffreddati negli ultimi giorni ma per una giusta causa: “Con Lulù ne abbiamo parlato e gli ho fatto capire che la nostra cosa è nata in modo molto naturale.

Ma quando ti accorgi che diventa tanta roba bella, io le ho detto: ‘A differenza tua, ci metto più tempo’. Quindi ho cercato di ricalibrare la cosa. Perché non voglio poi arrivare a regalare illusioni o cose che non mi appartengono“. Il nuotatore ha così messo le cose in chiaro, affermando di non voler illudere Lulù ma lasciare che le cose accadano in maniera spontanea.

Anche la principessa conferma quanto espresso dal ragazzo: “Non c’è alcun bisogno di questa discussione perché io e Manuel sappiamo benissimo, abbiamo parlato io e lui ed è questo l’importante“.