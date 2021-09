Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè tra liti e baci al GF Vip non convincono. Il padre: “Conosco Manuel, non è il suo tipo”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non decollano al Grande Fratello Vip, tra incomprensioni e poca convinzione. Anche il padre dell'atleta non crede che tra i due funzionerà

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono i protagonisti della prima liaison al Grande Fratello Vip, che per il momento non sembra decollare. A tirare su l’interesse ci pensa il giovane nuotatore, che sorprende con il suo coinvolgimento con una delle principesse etiopi, con cui non mancano le incomprensioni. Manuel non sembra troppo coinvolto e anche i coinquilini iniziano a vederlo insofferente alle attenzioni di Lulù. A non essere del tutto convinto della nuova coppia è anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che non crede possa andare avanti.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la lite al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono due dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, almeno per il momento.

La coppia si muove all’interno della casa tra baci e coinvolgimento, non mancano però piccole liti. È quanto successo sabato sera, dopo i festeggiamenti all’interno della Casa. Mentre gli altri andavano a dormire ci sono state incomprensioni tra Manuel e la principessa etiope, che ha rimproverato l’atleta.

La discussione tra Manuel e Lucrezia al Grande Fratello Vip

In particolare, Lucrezia non nasconde il fastidio di fronte alla gioia di Manuel nel tornare nel letto con Aldo, di ritorno nella Casa.

“Quale è il bisogno di dormire insieme a lui?“, chiede la princess. “Mi fa piacere ogni tanto stare con lui, farsi quelle chiacchiere a letto“, risponde il nuotatore. A non piacere a Lucrezia è l’idea che Manuel scelga arbitrariamente quando dormire con l’uno o con l’altro: “Devo stare là come una stupida, che devi scegliere tu il giorno…“.

Pace fatta tra Manuel e Lulù tra le coperte, ma non convincono

Poco dopo però, i due hanno fatto pace.

Baci e abbracci tra le coperte, ma un Manuel insonnolito non è sembrato troppo convinto delle coccole di Lulù Selassiè. Sono in molti tra i fan del Grande Fratello Vip a notare che Manuel non sembra felicissimo della dinamica di coppia che si è creata, e anche all’interno della Casa i coinquilini iniziano a notare il malessere dell’atleta.

Coccole a letto tra Manuel e Lucrezia

Il padre di Manuel Bortuzzo: “Non è il suo tipo”

Tra quanto scommettono che tra i due non durerà, c’è anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel.

A Radio Radio, ha spiegato che Lulù “non è il tipo di Manuel” e che “In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone“. Escluso dunque il colpo di fulmine tra Manuel e Lulù, una storia che sembra destinata a non sopravvivere alla Casa del Grande Fratello Vip.