Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, la principessa in lacrime al Grande Fratello Vip: “Con lui sto bene”

Grande Fratello

Cresce l'intesa tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. La ragazza scoppia in lacrime dopo una clip e spiega quanto il coinquilino sia importante per lei

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non si vogliono più nascondere: nella Casa del Grande Fratello Vip sembra essere nato un forte sentimento tra di loro. Dopo i focosi abbracci e i baci delle ore scorse, questa sera i due concorrenti spiegano come stanno realmente le cose e la giovane principessa si lascia andare alle emozioni. “So che con lui sto bene“, la dolce rivelazione tra le lacrime.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: attrazione al GF Vip

La Casa del Grande Fratello Vip è divenuta teatro, nei giorni scorsi, del nascere di un sentimento.

Forse è ancora troppo presto per parlare di amore, sta di fatto che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno instaurato una forte complicità tra le mura di Cinecittà. Prima gli abbracci infuocati sotto le coperte e i cenni d’intesa che lasciano intendere attrazione e un feeling più che evidente. Poi un vero e proprio bacio, nel cuore della notte, sotto le lenzuola, a conferma di tutto. Tanti, piccoli segnali di un sentimento che sta fiorendo giorno dopo giorno, sebbene siano passati pochi giorni dall’inizio della loro avventura nel reality.

Nel corso della diretta di questa sera Alfonso Signorini non può non approfondire la questione, chiedendo ai diretti interessati come stanno realmente le cose. Ad introdurre i fatti è una clip, che ripercorre la genesi di questo nascente sentimento dall’inizio sino ad oggi. In Confessionale assieme alle sorelle, Lucrezia scoppia in lacrime al termine del video.

Lulù Selassié parla di Manuel: “È una persona molto vera”

Lulù Selassié apre il suo cuore, descrivendo questo sentimento che sta fiorendo per Manuel Bortuzzo: “È una persona molto vera, si nota subito dai suoi sguardi, da quello che dice.

È sempre molto altruista“. Entrambi i ragazzi non sono ancora pronti a pronunciare la parola “amore”, ma al momento il loro sentimento è un bene prezioso per entrambi. A spiegarlo è la principessa, che rivela ad Alfonso Signorini e al suo pubblico quanto sia importante per lei la presenza di Manuel nella Casa: “So che con lui sto bene. Appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo, perché è una persona che mi dà sicurezza“.