Morgane – Detective geniale: anticipazioni della terza puntata in onda oggi in prima tv su Rai 1

Serie TV - Fiction

Due nuovi casi da risolvere per donna delle pulizie divenuta una brillante detective. Morgane userà il suo infallibile fiuto per capire cosa sia sucesso alle vittime del scondo appuntento con la serie tv rivelazione dell'anno.

La serie tv più attesa dell’anno continua ad andare in olnda anche in Italia ed ora martedì 28 settembre 2021 è pronta a tornare sul canale di Rai1 con il suo terzo appuntamento. Va avanti infatti la trasmissione per la prima volta sugli schermi italiani delle vicende della detective Morgane, una donna delle pulizie che con il suo infallibile fiuto inizia a risolvere dei casi ed a collaborare in maniera ufficiale con la Polizia. Morgane – Detective geniale è il nuovo poliziesco che va in onda alle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno. La trama e le anticipazioni dei due nuovi episodi.

Morgane – Detective geniale: le anticipazioni della prima puntata di martedì 28 settembre 2021

Morgane torna in tv con il terzo appuntamento di martedì 28 settembre che come al solito sarà composto da due nuovi episodi. Il primo dei due, in onda a partire dalle ore 21:30 circa, ha il titolo Tale padrone, tale cane. La nostra fenomenale detective Morgane lavorerà su di un tentato omicidio di tale Emilien Kerr, un vedovo che si ritrova passare la vita ormai da solo.

La donna e la sua squadra si metterà sulle tracce della figlia dell’uomo per cercare di capire cosa sia realmente successo ma Morgane dovrà fare anche i conti con delle notizie provenienti dal suo passato. Celine le comunica infatti che il suo scomparso compagno potrebbe essere morto diversi anni prima.

Morgane – Detective geniale: le anticipazioni del secondo episodio di martedì 28 settembre 2021

Il secondo episodio di serata prende il titolo di Attrazione fatale, e mette al centro uno strano sogno fatto da Kadarec. L’uomo infatti vede in sogno Morgane e ne rimane alquanto turbato anche se dovrà subito metterlo da parte per indagare sul secondo caso di serata.

Si indagherà infatti sulla morte di Alex Viniali, un agente immobiliare con una grande passione per il calcio. Sembrerà infatti che gli assassini provengano dal mondo degli ultras e Morgane saprà trovare il vero colpevole.