Amazon Prime Video: tutte le nuove serie tv ed i nuovi film in arrivo nel mese di ottobre 2021

Anche ad ottobre la folta schiera di abbonati potrà godere di un rimpolpato catalogo di Amazon Prime Video. Ecco tutte le nuove uscite in tema di serie tv e film per il mese di ottobre 2021.

Nel mese di ottobre i tanti abbonati alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video potranno gustarsi numerose novità che faranno il loro debutto in catalogo a partire dall’1 ottobre 2021. Saranno tanti i nuovi contenuti che arriveranno sulla piattaforma, sia per quel che riguarda prodotti originali esclusivi di Amazon che per quanto riguarda contenuti già noti al pubblico. Tra i titoli più attesi figura sicuramente Maradona – Sogno benedetto, la serie tv che racconta le gesta dell’indimenticato campione di calcio. Tutti i titoli che arrivano su Amazon Prime video a partire dall’1 ottobre 2021.

Amazon Prime Video: la lista delle nuove aggiunte

Per Amazon Prime Video, dopo i contenuti in uscita in questa ultima settimana di settembre, quello di ottobre sarà un mese molto intenso dal punto di vista delle nuove uscite che il colosso dello streaming proporrà a tutti i suoi abbonati nel tentativo di rendere felici più palati possibile. La lunga lista dei nuovi prodotti che sbarcano sul catalogo è infatti ben ricca di novità tra le più varie contando tra serie tv e film, che sia del tutto inediti o già visti dal pubblico.

Ecco l’elenco dei contenuti che sbarcano su Amazon Prime Video a partire dall’1 ottobre 2021 e che saranno disponibili in dotazione con il proprio abbonamento, stando alle ricerche in rete:

Le uscite dell’1 ottobre 2021:

Camera Cafè S1-4;

Gormiti S3;

Do, Re & Mi – speciale di Halloween;

Nero come la notte;

Bingo Hell;

The Last Man;

Most Dangerous Game;

Chloe – Tra seduzione e inganno;

Letters to Juliet;

Black as Night;

The Fighter;

Lara Croft: Tomb Raider;

My name is Pauli Murray;

Timeline – Ai confini del tempo;

Il comandante Hamilton;

Citizen Verdict;

L’uomo del labirinto;

Cado dalle Nubi;

Che bella giornata;

Sole a Catinelle.

Le aggiunte al catalogo dell’8 ottobre 2021:

The Manor;

Justin Bieber World;

Madres;

15 ottobre 2021:

So cosa hai fatto.

