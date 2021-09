Gabriel Garko, un anno dopo il coming out rivela un suo desiderio segreto: “Vorrei avere un figlio”

Gossip

Gabriel Garko ha svelato il suo grande desiderio, quello di diventare padre. Un sogno che spera di poter realizzare presto.

Gabriel Garko, il cui vero nome è Dario Oliviero, è tra gli attori più apprezzati e, per anni è stato il sex symbol d’Italia amato da una vastissimo pubblico. Un anno fa la rivelazione del suo segreto più intimo facendo coming out durante l’incontro con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip; in quell’occasione Garko aveva affermato che tutte le sue relazioni erano state delle coperture.

La rinascita di Gabriel Garko un anno dopo il coming out

L’attore si è definito “finalmente libero” dopo lo scoop che ha sconvolto tutti i suoi fan e non solo, libero di essere se stesso e di intraprendere finalmente una nuova vita. Anche verso la sua carriera si è mostrato propositivo dichiarando la volontà di interpretare ruoli diversi e inediti che “spiazzino il pubblico”.

Ma anche quando si parla di amore, Gabriel Garko non si tira indietro e afferma di non essersi innamorato molte volte nella sua vita, ma che spera vivamente che questa volta sia l’ultima.

Gabriel Garko e il desiderio di paternità

Nell’intervista a FQMagazine, Gabriel Garko si è aperto completamente ai lettori parlando dei suoi progetti futuri e del suo più grande sogno. “Vorrei un figlio, ci sto pensando seriamente” ha dichiarato.

L’attore ha poi aggiunto: “Mi ero abituato a indossare tante maschere, un po’ per scelta, un po’ per costrizione, ma in nessuna stavo davvero comodo. Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni”.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, oggi l’attore non si vuole più nascondere al pubblico che lo ama da sempre e afferma con grande convinzione la sua voglia di paternità, probabilmente spinta da una solida e inaspettata storia d’amore alle spalle.