Honolulu: su Italia 1 la seconda puntata del programma di Fatima Trotta e Francesco Mandelli. L’ospite di oggi

Programmi TV

Partito mercoledì scorso su Italia 1 il nuovo programma comico ha un po’ deluso le aspettative nonostante le premesse a voler rompere con il passato e rilanciare il canale come la casa della comicità di Mediaset. Honolulu riprova a fare breccia nel cuore dei telespettatori con il secondo appuntamento che va in onda a partire dalle ore 21:20 sempre sul canale giovane della televisione della famiglia Berlusconi. Ecco quello che c’è da sapere sulla seconda puntata dello show comico condotto dalla coppia formata da Francesco Mandelli e da Fatima Trotta.

Honolulu: quando andrà in onda la seconda puntata

I conduttori Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono pronti a tornare nuovamente nelle case degli italiani dopo l’avvio flop del loro nuovo programma comico, nato sulle macerie di Colorado e fortemente influenzato da quest’ultimo.

Honolulu ha infatti riproposto su Italia1 alcune delle dinamiche del suo più noto predecessore, oltre che buona parte del cast di comici che salivano sul suo palco, senza però sfondare i gusti del pubblico.

Il nuovo show guidato dall’inedita coppia alla conduzione ha infatti intrattenuto solo 887.000 spettatori per un totale corrispondente al 4.7% di share.

Un dato misero e mesto che lo colloca ben dietro la fiction di Canale5 Luce dei tuoi occhi, leader della serata con il 15,8% davanti all’ennesima replica di Pretty Woman (13,9% di share) ed al sempre soddisfacente Chi l’ha visto? su Rai3 (terzo con il 9,9% di share al pari de L’Ispettore Coliandro).

Il programma ha però l’occasione di riscattarsi subito con il prossimo appuntamento in calendario per mercoledì 29 settembre 2021 sempre in prima serata su Italia1 a cercare di fare compagnia ai telespettatori con la sua seconda puntata di stagione.

Lo show spera questa volta che la nuova chiave comica presentata nella prima puntata possa farsi apprezzare maggiormente, magari pensando all’introduzione di nuovi special guest come avvenuto con Filippo Bisciglia. Questa sera, infatti, ci sarà a sorpresa Angelo Pintus.

Chi è Fatima Trotta conduttrice di Honolulu

Fatima Trotta, classe 1985, ha già partecipato a show comici come Made in Sud di Rai 2. Dopo i primi esordi in tv diventa famosa anche grazie alla partecipazione ad alcuni film, da Matrimonio al Sud con Massimo Boldi a 10 regole per fare innamorare, con Guglielmo Scilla.

Fatima Trotta è legata all’attore Luigi De Falco, la coppia si è sposata nel 2016.