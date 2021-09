L’Ispettore Coliandro anticipazioni: mercoledì su Rai2 la seconda puntata della serie tv con Giampaolo Morelli

Serie TV - Fiction

È tornato la scorsa settimana uno dei personaggi più amati delle serie tv italiane con i nuovi episodi della sua attesa ottava stagione. L’attore Giampaolo Morelli fa compagnia ai telespettatori continuando a vestire i panni del L’Ispettore Coliandro per la gioia dei suoi tanti appassionati per un totale di 4 prime serate esclusive. La seconda puntata della nuova stagione va in onda mercoledì 29 settembre 2021 come sempre su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni della trama del secondo appuntamento con l’ispettore.

L’Ispettore Coliandro: il ritorno in pianta stabile della serie di successo di Rai2

L’Ispettore Coliandro si è confermata nel tempo come una delle serie tv italiane più apprezzate della televisione e di certo i vertici Rai non hanno perso l’occasione di continuare nella sua narrazione con l’ottava stagione.

Alla scrittura della nuova stagione vi ancora una volta la sapiente penna di Carlo Lucarelli che, con la direzione della apprezzatissima coppia di registi formata dai Manetti Bros., porta sugli schermi 4 nuove imperdibili puntate.

I 4 nuovi episodi hanno iniziato ad andare in onda a partire dal 22 settembre in prima serata ed in prima visione assoluta, con il secondo appuntamento di stagione che andrà sugli schermi degli italiani mercoledì 29 settembre 2021.

L’Ispettore Coliandro: la trama della seconda puntata in onda i 29 settembre

L’attesa degli affezionati spettatori ha dovuto pazientare un attimo quando al posto della messa in onda in calendario per il 15 settembre ha dovuto aspettare ancora una settimana in più. dopo l’esordio di settimana scorsa però il pubblico si sta godendo questa ottava stagione all’insegna delle numerose peripezie che stanno colpendo l’ispettore Coliandro.

Il secondo dei 4 episodi previsti andrà in onda mercoledì 29 settembre 2021 e vedremo Coliandro trovarsi in uno strano caso di traffico internazionale di cittadinanze. L’uomo infatti finirà sotto la lente di ingrandimento di una reporter maltese di nome Thea Zahra, che porterà alla luce non solo questo strano traffico di cittadinanze ma anche alcune ombre del passato dell’ispettore che sarà messo con le spalle al muro.