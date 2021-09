Chicago Med anticipazioni: trama di giovedì 30 settembre dei nuovi episodi in arrivo su Italia 1

Serie TV - Fiction

Nuovo appuntamento settimanale con le vicende del famoso Chicago Medical Center. Arrivano in prima serata su Italia1 altri tre nuovi episodi in anteprima assoluta dove vedremo che piega prenderà la situazione dell'infermiera April.

Chicago Med e le sue trame continuano ad appassionare i telespettatori con l’appuntamento fisso per la prima serata del giovedì targato Italia1. Oggi giovedì 30 settembre 2021 andranno in onda altri 3 nuovi episodi della serie televisiva statunitense che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. La trama delle anticipazioni dell’appuntamento fissato come sempre su Italia1 per le ore 21:20 circa.

Chicago Med: le anticipazioni di giovedì 30 settembre 2021

La serie televisiva Chicago Med ritorna sugli schermi di Italia 1 con tre nuovi episodi a partire dalle ore 21:20 quando ripartiranno le vicende che ruotano attorno al famoso Chicago Medical Center.

Nel triplice appuntamento di giovedì 30 settembre l’attenzione sarà puntata sull’infermiera April Sexton che sarà alle prese con la difficile crisi che sta attraversando con Ethan. Riusciranno i due ad uscirne indenni?

Chicago Med: le anticipazioni del primo episodio di serata

La prima serata di Italia1 prende il via con l’episodio dal titolo Non ha più importanza nella quale a farla da padrone ci sarnno le evoluzioni intorno al personaggio di April Sexton.

L’infermiera è infatti ancora alle prese con i rimorsi per il bacio scambiatosi con il bel Marcel. La donna è infatti ancora tanto combattuta sul rivelarlo o meno al proprio compagno che tornerà dalla sua missione per chiederle la mano. Cosa deciderà di fare April?

Chicago Med: le anticipazioni del secondo episodio di serata

Il secondo episodio di serata si intitola La terra trema sotto di noi e metterà al centro dell’attenzione le brutte conseguenze di un incidente aereo che fa recare al Chicago Medical Center vari feriti ed in particolare un ustionato in gravi condizioni.

L’uomo è completammente sfigurato e si pensa possa essere proprio il dottor Abram. L’equipe medica si metterà quindi al lavoro per salvare la vita all’uomo e scoprire veramente di chi si possa trattare.

Chicago Med: le anticipazioni del terzo ed ultimo episodio di serata

La scelta di Salomone è il titolo del terzo capitolo di serata vedrà impegnati in una delicata decisione il dottor Marcel e la collega Manning. I due infatti si troveranno ad avere a che fare in reparto con dei bambini reduci da un brutto incidente stradale che ha coinvolto il loro autobus.

I dottori dovranno infatti scegliere che decisione prendere riguardo a due bambini che versano in condizioni critiche e questo li esporrà al giudizio uno dell’altro. La donna infatti coglierà delle nuove sfumature nell’operato del collega e cercherà di capire quale segreto si cela dietro.