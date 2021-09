Lui è peggio di me: su Rai3 giovedì 30 settembre il secondo appuntamento con Giorgio Panariello e Marco Giallini

Programmi TV

Dopo il ritorno di settimana scorsa il programma Lui è peggio di me torna nuovamente su Rai3 con i suoi due mattatori per la seconda puntata di stagione. Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano a condividere il palco con la seconda puntata della trasmissione in calendario giovedì 23 settembre 2021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Torneranno a farla da padrone i due conduttori così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show che durante la prima serata non ha però scaldato gli spettatori. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata del programma in onda giovedì 30 settembre 2021.

Lui è peggio di me: seconda puntata

Dopo la prima puntata tenutasi mercoledì scorso sta per tornare in televisione in cerca riscatto la trasmissione che ha come marchio di fabbrica la strana coppia Giorgio Panariello e Marco Giallini. Il primo appuntamento di stagione non ha scaldato i cuori dei telespettatori con Lui è peggio di me che è stato capace di far registrare 792.000 presenza davanti al televisore, per un totale di share al 3.98%.

Sarà per la dinamica dei due conduttori che dividono in tutti i sensi sia lo studio che l’attenzione del pubblico ma la prima puntata finisce per ricalcare quello che abbiamo già visto durante la prima stagione dello show, con tutte le difficoltà e farraginosità del caso. Panariello continua infatti ad essere il più navigato dei due mentre Giallini sembra ancora un pesce fuor d’acqua alla conduzione e così lo show non spicca il volo nonostante gli ospiti siano sempre interessanti e di primo piano.

Quando vederlo

La seconda puntata del programma potrà certamente essere l’occasione del rilancio per i due mattatori della scena che sicuramente per giovedì 30 settembre 2021 avranno in serbo delle nuove ed appassionanti interviste oltre ai loro intensi monologhi, intervallati sempre dalle canzoni cantate in studio.

