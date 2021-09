Missione Beauty su Rai2: Melissa Satta inizia oggi la nuova avventura televisiva. Quando vederla

Programmi TV

Prende il via oggi su Rai2 alle ore 17:15 il nuovo programma di Melissa Satta. Missione Beauty è un talent show incentrato sul talento e la bravura di Hairstylis e Make up artist che si sfideranno alla rincorsa di due prestigiosi contratti.

Melissa Satta è pronta a far segnare il proprio debutto con il suo nuovo talent show che mette al centro dell’attenzione la cura della bellezza e tutto il mondo del beauty. La nota showgirl, che è tornata prepotentemente a recitare un ruolo da protagonista in tv anche grazie all’esperienza che la vede protagonista ogni weekend su Sky, porta in televisione oggi giovedì 30 settembre 2021 il nuovo format Missione Beauty. L’appuntamento è segnato in calendario per le ore 17:15 su Rai2 quando la vedremo alla conduzione del talent show per la prima volta. Tutto quello che c’è da sapere su Missione Beauty.

Melissa Satta paladina della bellezza: Missione Beauty debutta oggi su Rai2

Missione Beauty debutterà sul secondo canale della televisione pubblica proprio oggi giovedì 30 settembre 2021 a partire dalle ore 17:15 per il primo dei suoi due appuntamenti settimanali. Ad aprire le porte della trasmissione per la prima volta ci sarà la showgirl e conduttrice Melissa Satta, pronta a tuffarsi in questa nuova avventura alla ricerca del miglior talento italiano in ambito di Make Up ed Hairstylist.

Al suo fianco ci saranno 3 esperti del settore degni di nota come Manuele Mameli, esperto di make-up, Elisa Rampi, conosciuta hairstylist, e Guido Taroni, fotografo attivo nel settore della moda, che prima selezioneranno i talenti migliori e poi si lanceranno alla ricerca dei due vincitori della prima edizione del programma che sigleranno un contratto di Ambassador e Tutorship con due brand leader mondiali del Make-up e dell’Hairstyle.

Missione Beauty: come funziona il programma

Saranno 8 le puntate del nuovo talent show condotto da Melissa Satta che inizia oggi con le prime audizioni dei 24 candidati alla partecipazione.

Chi di loro si farà notare dai giudici per maestria, estro e personalità sarà selezionato per competere al premio finale di Missione Beauty.

I concorrenti saranno poi giudicati grazie a delle prove pratiche che faranno esaltare il loro talento e la loro professionalità nelle puntate in programma ogni venerdì a partire dal 1° ottobre 2021 che accompagneranno i telespettatori fino al 10 dicembre 2021 sempre su Rai2 alle ore 17:15.