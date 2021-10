Alfonso Signorini furioso con Samy Youssef al Grande Fratello Vip: “Stai zitto, rispetta il mio lavoro”

Grande Fratello

Alfonso Signorini è un fiume in piena e, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, si lascia andare a un duro sfogo. Vittima della sua rabbia è Samy Youssef, che in settimana ha avuto una furiosa litigata con il coinquilino Alex Belli. Nella puntata di stasera si riaccende lo scontro e il conduttore non riesce a placare gli animi, sino a sbottare: “Stai zitto, rispetta il mio lavoro“.

Samy Youssef contro Alex Belli: interviene Alfonso Signorini

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip si apre con una sfuriata di Alfonso Signorini, indispettito per l’atteggiamento di alcuni concorrenti.

In apertura di puntata il conduttore ha affrontato una delicata questione, legata a un diverbio in settimana tra Alex Belli e Samy Youssef. I due coinquilini hanno avuto uno scontro infuocato per un futile motivo: il ritorno di Aldo Montano nella Casa, che Samy avrebbe voluto acclamare a gran voce ma sovrastato dall’esuberanza dell’attore.

Per questo motivo gli animi si scaldano nel salone della Casa e, dopo la clip, Alfonso Signorini mette a confronto i due coinquilini per parlarne direttamente con loro.

Ma la tensione si taglia con un coltello e il clima si fa pesante, con Samy e Alex che tornano a battibeccare. A tal punto che il conduttore è dovuto intervenire in maniera veemente per porre fine al marasma.

Alfonso Signorini contro Samy: “Stai zitto, rispetta il mio lavoro“

Alfonso Signorini è una furia, impossibilitato a prendere parola per via di Alex Belli e Samy Youssef, che continuano a litigare accavallandosi e creando inevitabile confusione. La rabbia del conduttore si scaglia principalmente contro Samy: “Stai zitto, rispetta il mio lavoro“.

Una volte che le calme si sono acquietate, è proseguito il duro sfogo di Signorini che ha rivolto una sonora ramanzina ai suoi ‘Vipponi’: “Quando dico di stare in silenzio vi dovete zittire. Dovete avere rispetto del pubblico a casa che vuole capire“.

La discussione sulla lite tra Samy e Alex è proseguita sempre nel segno della tensione, ma il durissimo intervento di Alfonso Signorini sembra aver rimesso ogni concorrente al suo posto.