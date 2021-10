Chi è Ainett Stephens: vita, amori e carriera della “Gatta nera” concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Lunedì 13 Settembre ha debuttato su Canale 5 il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. La modella e showgirl venezuelana Ainett Stephens è una delle concorrenti della sesta edizione del GF Vip. Diventata popolare nel 2006 come la “Gatta Nera” nel programma di Italia 1 “Il mercante in Fiera”. Ripercorriamo insieme i suoi successi professionali, la sua vita privata e le sue origini.

Ainett Stephens: i suoi inizi professionali come vincitrice di Miss Venezuela

Ainett Stephens nasce in Venezuela, a Ciudad Guayana, il 28 Gennaio 1982.

La sua carriera lavorativa ha inizio nel 2000, quando partecipa e vince il concorso di bellezza di Miss Venezuela. Sfila come modella di intimo in tutta America Latina grazie al suo fisico dalle misure perfette. Nel 2004 debutta come modella anche in Italia, mentre studia Scienze della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il suo debutto televisivo avviene su Rete 4 nel programma di moda Sfilata d’amore e moda. Si definisce di spirito libero e non facilmente domabile, per questo prende parte al calendario dalle pose sexy, di Fox Uomo nel 2006.

Diventa famosa in Italia nel quiz preserale Il mercante in Fiera, grazie ai suoi balli sensuali come “Gatta Nera” riesce a coinvolgere con il suo carisma il pubblico che la guarda. Tra il 2005 e il 2007 conduce il Real TV, un documentario che mostrava video amatoriali su situazioni estreme e drammatiche.

La sua carriera come presentatrice continua nei programmi Azzardo su Italia 1, e Circo Massimo su Rai 3. Nel 2007 e nel 2010 partecipa a Ciao Darwin, e ritorna a vestire i panni di Gatta Nera, nel 2009-2010 e poi nel 2012 nel Mercante in Fiera Young.

In qualità di ospite partecipa alla serata finale del Grande Fratello nel 2010, collaborando alla sorpresa per il concorrente Mauro Marin, e a Matricole & Meteore quello stesso anno.

Al cinema approda con Amici Miei – Come tutto ebbe inizio, nel 2011, la sua unica parentesi come attrice. Ha preso parte al Chiambretti Nigh nelle vesti di showgirl, e nel 2014 come opinionista nel programma Chiambretti Supermarket.

Nel 2013 nel programma calcistico Quelli che il calcio, inizia la sua carriera come aspirante giornalista, inserendosi in dei siparietti divertenti.

Ainett Stephens approda al Grande Fratello Vip 6

Da lunedì 13 Settembre 2021, Ainett Stephens fa il suo ingresso nella sesta edizione del GF Vip.

È entrata nella Casa più spiata d’Italia per mettersi in gioco, cercando di mostrare il suo carattere socievole e altruista. Amante del ballo, e soprannominata la regina del twerk.

Quando è entrata nella Casa è stata subito centro dell’interesse di Amedeo Goria, ma la bella venezuelana ha messo subito le cose in chiaro per non creare malintesi. In queste settimane sta cercando di mettersi al nudo toccando temi importanti riguardanti la misteriosa scomparsa della madre e della sorella in Venezuela, e l’autismo del figlio Christopher, scoperto all’età di 2 anni.

Ainett Stephens: vita privata de La Gatta Nera

Ainett Stephens nata in Venezuela, ma di cuore italiano, alta 1.82 per 59 kg, è sorella di 7 fratelli. Proviene da una famiglia umile, è molto legata alla sua famiglia. Ma la sua vita è stata segnata dalla perdita di sua madre e sua sorella, scomparse misteriosamente nel 2004.

Il 3 Settembre 2015 sposa l’imprenditore calcistico italiano Nicola Radici, da questa unione nasce suo figlio Christopher, il 27 Ottobre 2015. Ainett e Nicola si sono separati, ma non si conoscono le motivazioni della loro separazione.

All’età di 2 anni viene diagnosticato a Christopher il disturbo dello spettro autistico. Ainett ha dichiarato che la fede in Dio le ha dato speranza, e ha dovuto dimostrare a sé stessa di essere una madre coraggiosa.