Domenica in anticipazioni: ospiti nella puntata del 3 ottobre di Maria Venier le Gemelle Kessler

La domenica di Rai1 è tornata ad essere la casa di Mara Venier e della sua Domenica In dopo la lunga pausa estiva che le hanno tenuto lontane dagli schermi del primo canale. Il programma si appresta tra pochi giorni a dare luce alla terza puntata di questa edizione che vanterà il ritorno di due grandi soubrette del passato ancora amatissime dal pubblico italiano. Saranno presenti in studio per una lunga intervista le famose Gemelle Kessler, icone degli anni ’70 nostrani, che si racconteranno alla conduttrice del programma come mai fatto prima. Le anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2021 di Domenica In.

Domenica in: la puntata del 3 ottobre 2021

Nella terza puntata in onda domenica 3 ottobre 2021 a partire come sempre dalle ore 14:00 su Rai1 Mara Venier si destreggerà tra i vari topic di puntata che la metteranno contro l’amica Maria De Filippi nella sfida agli ascolti della domenica pomeriggio.

Una buona fetta del programma sarà dedicata con attenzione alle tematiche riguardanti la pandemia di Covid-19 che ancora tengono in apprensione l’Italia ed il mondo intero.

Nello storico programma della domenica pomeriggio di Rai1 non mancheranno inoltre gli amici ed ospiti di Mara Venier che aiuteranno la conduttrice ad allietare la giornata dei telespettatori in una puntata all’insegna della musica, delle esibizioni, delle emozionanti interviste e del consueto sguardo all’attualità.

Domenica in, le ospiti della terza puntata: in studio arriveranno le Gemelle Kessler

In occasione della terza puntata stagionale Mara Venier aprirà il suo studio alle sue amiche Gemelle Kessler, iconiche soubrette tedesche che hanno incantato il pubblico italiano e non solo a partire dagli anni ’60.

Alice ed Ellen Kessler saranno presenti in puntata per raccontare la loro lunghissima carriera che le ha portate alla conquista dei telespettatori nell’epoca d’oro della televisione italiana. Sarà un excursus durante le tappe della loro carriera partita quando arrivarono in in Italia all’alba degli anni ’60, facendosi notare subito per la loro bellezza e leggerezza in svariati programmi di successo come Studio Uno nel quale cantano la sigla divenuta cult dal titolo Da-da-un-pa.