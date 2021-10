Amici di Maria De Filippi anticipazioni terza puntata di domenica 3 ottobre: si assegnano gli ultimi banchi

Programmi TV

Nel corso della terza puntata puntata continueranno le sfide dei talentuosi ragazzi alla ricerca di un nuovo banco o in difesa del proprio. Cosa vedremo durante la puntata in onda domenica 3 ottobre 2021.

La terza puntata della 21esima stagione andrà in onda alle ore 14:45 di domenica 3 ottobre 2021 sempre su Canale5, quando i numerosi fan della trasmissione potranno continuare a vedere l’assegnazione dei banchi della classe rimasti ancora vuoti o le sfide per determinare quelli ancora in bilico. Maria De Filippi torna a condurre il talent show ormai assegnato in programmazione nel nuovo slot domenicale che sta dando soddisfazioni in termini di ascolti nella sfida tra le eterne amiche/nemiche contro Mara Venier. Le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata del talent show che continua ad assegnare i suoi banchi con le temute sfide tra i ragazzi vogliosi di prendere il posto di altri alunni: destino in bilico per alcuni ballerini.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda la terza puntata del talent

I tanti telespettatori del programma hanno potuto gustarsi la ripartenza trionfale del talent più famoso della televisione di Canale5, nella nuova collocazione in onda la domenica, con la conduzione ovviamente di Maria De Filippi. La seconda puntata di questa stagione ha nuovamente conquistato il pubblico facendo tornare in vetta agli ascolti il programma, posizionandolo davanti a Domenica In di Mara Venier.

Il terzo appuntamento con la trasmissione amata dai giovanissimi, che spera di confermarsi in termini Auditel, è in programma per domenica 3 ottobre 2021 quando alle ore 14:45 circa mostrerà al pubblico come stanno proseguendo le assegnazioni dei banchi della classe più ambita d’Italia.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della terza puntata in onda domenica 3 ottobre e chi sarà l’ospite presente in puntata

Prima di svelarvi cosa succederà ai ragazzi coinvolti nelle sfide, lasciati con il fiato in sospeso come riportatovi settimana scorsa, vi riportiamo chi sarà l’ospite della terza puntata del talent show di Maria De Filippi.

A presenziare in studio ci sarà l’attrice Anna Valle, impegnatissima in televisione su Canale5 con le vicende della sua ultima fiction dal titolo Luce dei tuoi occhi.

Per quanto riguarda le anticipazioni di ciò che vedremo su Canale5 domenica 3 ottobre, finalmente scopriremo cosa ne sarà di Mirko, il ballerino con il banco in sospeso per una sfida con il papabile nuovo ingresso Dario. Sembra che sarà proprio quest’ultimo a spuntarla.

Per quanto riguarda i cantanti che occupano i banchi della scuola, assisteremo ad un sfida voluta da Rudy Zerbi che metterà in crisi Kandy. Arriveranno invece delle ulteriori conferme per gli altri cantanti LDA, Albe e Rea.