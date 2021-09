Amici di Maria De Filippi non ritorna al passato: quando va in onda Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo

Programmi TV

Il palinsesto di Canale5 prende una nuova forma e modifica le abitudini degli spettatori. Tutte le scelte di Mediaset per la messa in onda di Amici di Maria De Filippi e Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo

Amici di Maria De Filippi ha visto il via della sua 21esima edizione due settimane fa quando eccezionalmente si è posizionata per due occasioni la domenica pomeriggio. Il cambiamento aveva spiazzato il pubblico che però ha risposto presente come sempre, ripagando il programma con ottimi dati sugli ascolti. Il perché del cambiamento di programmazione era dovuto ad alcune esigenze di palinsesto di Mediaset alle quali la conduttrice Maria De Filippi ha risposto con successo. Per il prossimo appuntamento, i vertici della rete vogliano insistere con questa nuova collocazione del talent, andando a modificare in maniera definitiva anche il giorno di messa in onda del nuovo programma di Anna Tatangelo dal titolo Scene da un matrimonio.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Amici di Maria De Filippi

Il folto ed affezionato pubblico di Canale 5 dovrà abituarsi alle decisione dei vertici di casa Mediaset che andranno, bene o male, a sconvolgere le loro abitudine per i pomeriggi del weekend. I telespettatori dovranno abituarsi alla nuova collocazione che il talent show più amato della televisione prende in maniera definitiva andando a cambiare, pare per sempre, il proprio giorno di programmazione.

Amici e la sua creatrice e conduttrice Maria De Filippi sono pronti a stabilirsi con costanza la domenica pomeriggio nella consueta fascia oraria che anticipa la messa in onda di Verissimo. Il programma Amici di Maria De Filippi andrà infatti in onda tutte le domeniche a partire dal 3 ottobre come sempre dalle ore 13:50 circa quando il pubblico si ritroverà di fronte gli allievi della classe più ambita d’Italia.

La scelta della Mediaset conferma quindi che ogni domenica il pubblico si troverà a sfidarsi nella gara degli ascolti le due amiche Maria De Filippi e Mara Venier.

Scene da un matrimonio prende il via: quando va in onda il programma di Anna Tatangelo

Lo spostamento del talent show nello slot della domenica pomeriggio provoca un piccolo terremoto in Mediaset che fa cambiare il giorno di programmazione anche al nuovo programma di Anna Tatangelo. In programma proprio la domenica pomeriggio, Scene da un matrimonio deve nuovamente rivedere i suoi piani e cambiare ancora una volta giorno di programmazione.

Dopo lo slittamento dovuto a scelte legate alla produzione dello show, ora il programma è pronto per il suo debutto che avverrà sabato 2 ottobre 2021.