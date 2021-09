Amici di Maria De Filippi ha preso il via su Canale 5: chi sono i primi allievi della nuova classe del talent

Programmi TV

La 21esima edizione del programma è iniziata, in via del tutto eccezionale, domenica 19 settembre quando l’amatissima Maria De Filippi ha condotto la prima puntata. Il debutto ha segnato l’inizio delle selezioni dei ragazzi e delle ragazze che comporranno la nuova classe del talent show più longevo d’Italia e, mentre per alcuni è già certa la partecipazione al programma, per altri c’è ancora bisogno di aspettare qualche giorno prima di avere il giudizio definitivo.

Amici di Maria De Filippi fa il boom di ascolto nella prima puntata

Per la gioia dei tanti fan del programma, che hanno dovuto pazientare sul giorno di messa in onda, ha fatto il suo atteso ritorno su Canale 5 il talent show più famoso della televisione italiana condotto da Maria De Filippi.

La partenza di quest’anno ha già rappresentato una novità per gli affezionati, da sempre abitutati all’appuntamento pomeridiano del sabato, dato che in questa occasione ha visto la prima puntata andare in onda domenica 19 settembre.

Dopo l’iniziale smarrimento però il pubblico ha risposto come sempre presente consegnando al programma della regina di Mediaset la palma dello share con ben 2milioni 782mila telespettatori per una platea del 19.54%.

Sono stati quindi tantissimi quelli che hanno seguito l’assegnazione dei primi banchi della classe che come sempre si compone di cantanti e ballerini, tutti all’inseguimento del proprio sogno.

I talenti della nuova classe di Amici di Maria De Filippi

Come sempre selezionati dai professori della classe, che vede ai confermatissimi Rudy Zerby, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano anche l’aggiunta dell’ex figliol prodigo di Milly Carlucci il ballerino Raimondo Todaro, i ragazzi hanno iniziato a sfidarsi per i banchi vuoti da riempire con il proprio talento.

Ad oggi dopo la prima puntata, ed in attesa della seconda in onda questa domenica 26 settembre, sono 11 i giovani certi di far parte della classe. Ecco tutti i loro nomi:

Albe, cantante di 22 anni scelto dalla Pettinelli;

Alex, 21 anni cantante selezionato dalla Cuccarini;

Flaza, cantante scelta dalla Cuccarini e di 20 anni;

Luigi Strangis, 20 anni cantante di Zerbi;

LDA, 18 anni scelto da Zerbi;

Tommaso Cesana, 18 anni voluto dalla Cuccarini;

Inder, 20 anni (Pettinelli);

Serena Carella, di 18 anni selezionato da Todaro;

Carola Puddu, 20 anni scelta dalla Celentano;

Mirko Masia, di 19 anni sempre selezionato da Celentano;

Christian Stefanelli, 18 anni e voluto da Todaro.

Guarda il video: