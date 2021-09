Anna Valle: carriera e vita privata e tutto quello che c’è da sapere sulla protagonista di Luce dei tuoi occhi

Chi è

L'apprezzata attrice torna in televisione come protagonista della nuova fiction Luce dei tuoi occhi mandata in onda a partire da oggi su Canale5.

Anna Valle, apprezzata attrice di alcune delle più famose fiction andate in onda gli ultimi anni, è pronta a tuffarsi in una nuova avventura che la vedrà protagonista su Canale5. In Luce dei tuoi occhi interpreta Emma Conti, una nota étoile, che torna nella sua Vicenza da New York per cercare la verità sulla figlia persa 16 anni prima dopo aver ricevuto una misteriosa lettera che ne annuncia la presenza in città. I fan dell’attrice aspettano con ansia la prima puntata di questa sera, dato che la seguono da anni dopo la vittoria al concorso di bellezza di Miss Italia.

Chi è Anna Valle: da Miss Italia alla carriera d’attrice

Nata a Roma il 19 giugno del 1975, si trasferisce da giovane in Sicilia con la madre e la sorella dopo che i suoi genitori si sono separati.

Durante gli studi al liceo scopre la sua passione per la recitazone che portare con se nelle sue future esperienze lavorative. Dopo essersi iscritta alla Facolta di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania deve interrompere gli studi quando appena 19enne viene eletta Miss Italia nel concorso del 1995.

Questo sarà l’inizio di una lunga carriera sotto i riflettori che spicca il volo con la prima partecipazione ad un videoclip per una canzone di Gianni Morandi. Successivamente decide così di studiare recitazione a Roma e nel 1999 interpreta il suo primo ruolo di rilievo nei panni di Paola, personaggio della fiction Commesse, al fianco di altre grandi attrici come Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e Veronica Pivetti.

La sua prima fiction darà il la alla sua intensa attività nel genere che la vede protagonista di altre serie che hanno trovato il successo tra gli spettatori della televisione generalista come Cuore, Per amore, Callas e Onassis ed anche Nebbie e delitti.

Ma è con la miniserie Rai dal titolo Atelier Fontana – Le sorelle della moda che conquista definitivamente il pubblico prima di lanciarsi in altri progetti su Canale 5 insieme ad Alessandro Preziosi come in Un amore e una vendetta.

L’ultimo suo grande successo prima della messa in onda di Luce dei tuoi occhi è datato 2019 quando è tornata ad essere protagonista in TV per l’interpretazione di Irene, insegnante di musica nella fiction di successo targata Rai dal titolo La Compagnia del Cigno.

La vita privata dell’attrice di Luce dei tuoi occhi

Da sempre molto riservata, ha voluto mantenuto grande riserbo sulla sua vita privata anche se si sa con certezza di come sia sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, un avvocato e produttore vicentino.

La coppia ha festeggiato la nascita di due figli: la primogenita Ginevra del 2008 e Leonardo venuto al mondo nel 2013.