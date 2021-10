Eleonora Daniele parla della morte prematura del fratello. Il dolore della conduttrice di Storie Italiane

Gossip

Eleonora Daniele parla a cuore aperto della perdita del fratello a Maurizio Costanzo. Scomparso a soli 44 anni, la conduttrice di Storie Italiane ancora oggi fa fatica a parlarne a causa del grande dolore che prova ancora: un lutto mai del tutto superato. Il fratello è morto all’improvviso, fin da piccolo era affetto da una grave forma di autismo.

Eleonora Daniele parla della morte del fratello

Eleonora Daniele ha perso suo fratello, Luigi, nel 2015 alla sola età di 44 anni. Ai microfoni di S’è fatta notte di Maurizio Costanzo la conduttrice confida come ha vissuto questa grave perdita e come l’ha affronta anche oggi: “Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso.

Io mi sveglio pensando a lui e vado a dormire pensando a lui. Non ho superato la sua morte, non credo che lo farò mai”.

Eleonora Daniele aveva un rapporto speciale con suo fratello, quasi materno, e la sua perdita l’ha devastata, un dolore che non se n’è mai totalmente andato. Dopo la morte del suo amato fratello, Eleonora confessa: “Il mio pentimento è quello di non aver trascorso molto tempo con la mia famiglia a Padova.

Ogni tanto facendo le fatiche di Ercole torno su, passo anche un’ora con mia madre e le mie sorelle.” La conduttrice ha poi rivelato di aver scritto un libro in ricordo di suo fratello che uscirà nelle librerie il prossimo novembre.

La malattia del fratello di Eleonora Daniele

Luigi era affetto da una forma piuttosto grave di autismo. Già da qualche tempo prima della sua morte era stato ricoverato in una struttura specializzata a Padova e la conduttrice andava spesso a trovarlo per passare del tempo con lui. Il loro rapporto era molto stretto e lei era sicuramente la “preferita” tra le sorelle per lui, come lei stesso dichiara.

Dal 2015 giorno in cui Luigi l’è stato portato via, sono passati 6 anni ma Eleonora non è ancora riuscita a superare il lutto e ad elaborare la sua perdita.