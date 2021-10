Barbara Palombelli: età, carriera, amore e matrimonio con Francesco Rutelli della conduttrice di Forum

TV e Spettacolo

Barbara Palombelli tra carriera e vita privata, dall'esordio in tv e il successo di Forum all'amore per Francesco Rutelli e i figli: tutto sulla conduttrice e noto volto televisivo

Barbara Palombelli è una delle più affermate giornaliste e conduttrici televisive, volto di spicco sul piccolo schermo. Dai primi passi nel mondo del giornalismo sino all’approdo a Forum nel 2013, la sua carriera le ha garantito successo e soddisfazioni personali. E, anche nella sua sfera privata, la Palombelli è fiera della famiglia che ha costruito al fianco del marito Francesco Rutelli.

Barbara Palombelli e la carriera: dalla radio alla tv, da Samarcanda a Forum

Barbara Palombelli, 67 anni, inizia la sua carriera in Rai dopo aver conseguito la Laurea in Lettere.

Approda, nello specifico, a RaiRadio2 per poi intraprendere la carriera da giornalista entrando nel settimanale L’Europeo nel 1979. L’anno successivo diventa giornalista parlamentare presso il medesimo settimanale, sino ad inanellare una lunga serie di prestigiose collaborazioni presso i più importanti quotidiani italiani: Il Giornale, Corriere della Sera e Repubblica.

Sul piccolo schermo Barbara Palombelli si è da subito fatta le ossa, collaborando per Domenica In nel 1987 e partecipando alla prima edizione di Samarcanda nel 1992-93.

Dal 2003 al 2013 ha collaborato per programmi quali Otto e mezzo su LA7 e Domenica In sulla Rai, sino all’approdo a Mediaset. Ed è qui che, nel 2013, prende il timone di Forum e Lo sportello di Forum sino ad oggi. Un impegno per il quale la Palombelli non si è mai tirata indietro e che, più volte, l’ha vista al centro delle polemiche per alcune discutibili prese di posizione. Ultima la polemica legata alle sue parole sulla tragica scia di femminicidi dell’ultimo periodo, per la quale ha ricevuto numerose critiche. Dal 2018 è anche conduttrice del programma di Rete4 Stasera Italia.

Barbara Palombelli: il marito Francesco Rutelli e l’amore per i figli

Barbara Palombelli ha ricevuto gratificazioni ed importanti soddisfazioni personali anche sul lato della sfera privata. La conduttrice, infatti, è felicemente sposata con Francesco Rutelli, politico e giornalista, dal 1982. Dalla loro unione d’amore è nato il figlio Giorgio e, inoltre, la coppia ha deciso di adottare tre figli: Serena, Francisco e Monica. Proprio Serena è stata protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5 nel 2019 con Barbara D’Urso alla conduzione.

Barbara Palombelli, l’8 maggio 1991, viene insignita della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.