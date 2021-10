Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 2 ottobre 2021 a partire dalle ore 20:00

Lotto

Sabato 2 ottobre 2021 arrivano i nuovi numeri estratti sulle ruote del Lotto. I risultati dei sorteggi arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00, e si potranno verificare anche sul nostro giornale The Social Post.

Sabato 2 ottobre 2021 prima occasione del mese di ottobre per i tanti appassionati per cimentarsi cone le estrazioni del Lotto. Nuova occasione per i giocatori alle prese con le combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. I sorteggi si terranno come al solito alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. I risultati arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00.

Estrazioni Lotto: le tipologie di vincita

Il gioco del Lotto appassiona milioni di italiani, da sempre notoriamente pronti a tentare la fortuna con i sorteggi del gioco in un misto di scaramanzia e studio maniacale.

L’occasione per loro si ripresenta come al solito ogni martedì, giovedì e sabato quando le estrazioni vengono effettuate sempre alle ore 20:00 ed i giocatori che hanno messo a segno una giocata valida hanno la possibilità di mettere a segno la tanto desiderata vincita.

Per poter vincere bisogna centrare il pronostico effettuato confrontando la propria giocata con i numeri che vengono estratti sulle ruote di riferimento.

Il gioco, come detto prima, offre una vasta gamma di giocate e possibili vincite, che vanno al singolo estratto, all’ambo, il terno, la quaterna ed infine la cinquina.

Oggi scopriamo cosa è una quaterna, chiarendo la terminologia che ruota attorno e scoprendo delle interessanti curiosità.

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: le ultime combinazioni vincenti

Vediamo allora gli ultimi numeri del Lotto estratti giovedì 30 settembre sono:

BARI 1 – 32 – 85 – 20 – 56

CAGLIARI 38 – 26 – 10 – 23 – 87

FIRENZE 43 – 40 – 55 – 5 – 47

GENOVA 40 – 10 – 74 – 53 – 20

MILANO 18 – 51 – 86 – 73 – 22

NAPOLI 77 – 90 – 25 – 35 – 74

PALERMO 40 – 56 – 30 – 34 – 49

ROMA 66 – 50 – 15 – 2 – 73

TORINO 56 – 73 – 30 – 21 – 5

VENEZIA 33 – 60 – 19 – 58 – 37

NAZIONALE 40 – 58 – 50 – 5 – 32

I numeri del SuperEnalotto estratti sempre giovedì 30 settembre sono:

32 – 7 – 45 – 33 – 47 – 36

Numero Jolly: 43

Numero SuperStar: 19

E anche i numeri estratti venerdì 1 ottobre nel gioco dell’Eurojackpot: 20 – 33 – 34 – 37 – 39 – 4 – 8.

Venerdì 1 ottobre c’è anche un’altra importante estrazione, quella del Million Day. Ecco i numeri estratti:

55 34 48 14 19

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.