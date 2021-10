Tú sí que vales 2021: la terza puntata del talent show in onda sabato 2 ottobre 2021

Programmi TV

Il simpatico ed anche emozionante talent show del sabato sera di Canale 5 torna in onda con tutta la sua folta squadra al seguito. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 continua sabato 2 ottobre 2021 come sempre sul canale Mediaset e si ripromette di confermare i buoni ascolti ottenuti nei due appuntamenti precedenti, nonostante il leggero calo della scorsa settimana. Il programma andrà in onda come sempre a partire dalle ore 21:30, non appena si concluderà Striscia la Notizia. Tutto quello che c’è da sapere sul terzo appuntamento con la trasmissione.

Tú sí que vales 2021: gli ascolti della seconda puntata

Tú sí que vales 2021 è tornato con costanza su Canale5 insieme a tutta la sua folta squadra al seguito e si è subito stabilito in cima alle preferenze dei telespettatori televisivi che gli hanno dato ragione con il dato degli ascolti anche se leggermente in calo.

Lo show infatti è stato si il più visto della prima serata di sabato 25 settembre 2021 con il suo 23% di share ma questa volta l’ha spuntata di pochissimo sul programma condotto da Amadeus su Rai1 e dal titolo Arena ’60 ’70 ’80.

La sfida ha infatti messo in crisi il programma di Canale5 che l’ha comunque spuntata per un soffio.

I nostri giudici sono pronti per QUESTA SERA e voi? Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 con tanti nuovi talenti pazzeschi, ne vedremo delle belle 🤩📣 #TuSiQueVales pic.twitter.com/68gT1q6wPN — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 2, 2021

Tú sí que vales 2021: la terza puntanta del talent show

Il duello tra le due prime serate si ripeterà nuovamente in occasione di sabato 2 ottobre 2021 quando va in onda la terza puntata del talent show Tú sí que vales con la regina della televisione Maria De Filippi, lo scanzonato Teo Mammuccari, il sempre attento Gerry Scotti e la pecora nera Rudy Zerbi.

I volti noti condivideranno nuovamente lo studio con la rappresentante della giuria del pubblico Sabrina Ferilli, ed il tavolo dei conduttori che vede ancora una volta Belen Rodriguez al centro dei due presentatori prestati dallo sport Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con l’aggiunta della ballerina Giulia Stabile.