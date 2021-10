Cristiano Malgioglio critica ancora Alba Parietti: la resa dei conti a Domenica In dopo le polemiche

Programmi TV

Alba Parietti e Cristiano Malgioglio tornano sulla querelle degli ultimi giorni, inerente alle esibizioni della showgirl a Tale e Quale Show. La resa dei conti arriva nello studio di Domenica In dove, tuttavia, il paroliere resta fermo nelle sue posizioni e considera insufficienti le performance della collega. Compresa un’improvvisazione in diretta di Dedicato di Loredana Bertè: “Mi hai fatto diventare sordo“.

Alba Parietti e Cristiano Malgioglio: la querelle a Tale e Quale Show

Alba Parietti è tornata protagonista in televisione rientrando nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, attualmente in corso.

La showgirl ha voluto lanciarsi in questa nuova avventura televisiva mettendosi in gioco su un palco così importante, dove ogni esibizione passa sotto la critica lente d’ingrandimento dei giudici. E tra loro, quest’anno, si è aggiunto Cristiano Malgioglio, grande esperto di musica e attento e a tratti spietato osservatore delle performance dei concorrenti.

Cristiano Malgioglio, in queste prime puntate, si è scagliato in particolare contro le esibizioni della collega Alba Parietti, giudicate non all’altezza.

Non solo l’imitazione di Loredana Bertè sulle note di Cosa ti aspetti da me, ma è soprattutto quella del frontman dei Maneskin Damiano ad aver creato malcontento in giuria. Malgioglio ha commentato negativamente la sua esibizione, motivo per il quale la Parietti si è scagliata contro il giudice in un video condiviso su Instagram.

Cristiano Malgioglio e Alba Parietti: la resa dei conti a Domenica In

Tra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti arriva la resa dei conti, questo pomeriggio, nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, il giudice e la concorrente di Tale e Quale Show ritornano sulla querelle degli ultimi giorni cercando da subito di rasserenare i rapporti e motivando le rispettive posizioni.

Parlando dell’esibizione della Parietti sulle note di Loredana Bertè, il paroliere commenta: “La Bertè è una cantante rock. Lei la ama molto, ma questo pezzo è molto duro e la sua voce non era perfetta“.

Alba Parietti spiega come abbia voluto mettersi in gioco in toto, senza limitarsi a fare il compitino ma affrontando sfide probanti: “Ci sono pezzi di Loredana molto più facili, ma la sfida è guidare sul bagnato. A me non piace il rischio calcolato.

Anche i Maneskin sono stati una scelta che ha destabilizzato. Io non sono una cantante, noi dobbiamo fare uno spettacolo e creare un’aspettativa“.

Cristiano Malgioglio: “Mi hai fatto diventare sordo“

Mara Venier osserva il confronto, tutto sommato sereno e nel segno del divertimento, tra i suoi due ospiti, bacchettando però Malgioglio per i suoi giudizi critici: “Sei prevenuto“. Ma è Alba Parietti a prendersi la scena e, per dimostrare di saper imitare la Bertè ma solo sulle sue canzoni meno recenti, improvvisa un’esibizione della celebre Dedicato.

Proprio durante l’esibizione Malgioglio lascia la sua postazione e si allontana verso i lati dello studio, mostrando “terrore” per l’interpretazione canora della collega.

“Sono scappato perché mi hai fatto diventare sordo“, scherza il paroliere gelando la collega. Una clip successiva mostra l’imitazione della Parietti di Damiano dei Maneskin e il commento di Malgioglio non è tanto più lusinghiero dei precedenti: “Peggissimo di Loredana Bertè“. Un battibecco destinato a protrarsi anche nel corso delle prossime puntate di Tale e Quale Show: riusciranno Alba Parietti e Cristiano Malgioglio a trovare una quadra?