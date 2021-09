Alba Parietti contro Cristiano Malgioglio dopo l’esibizione a Tale e Quale show: il video su Instagram

Gossip

Alba Parietti ci sta provando con tutta se stessa a Tale e Quale show. Una cosa non facile, a dirla tutta, visto la prova che l’ha vista alle prese con l’imitazione di Damiano dei Maneskin. Non proprio una prova fatta per agevolarla, bisogna dirlo, ma lei si lancia senza paura come sempre in una nuova sfida. Il rapporto con i giudici, bisogna dire sempre molto posati nei giudizi, si scontra con il parere di Cristiano Malgioglio, decisamente più duro quando si tratta di dare un parere.

Alba Parietti contro Cristiano Malgioglio

Alba Parietti è tornata così sotto la luce dei riflettori con la sua interpretazione di Loredana Berté e poi nei panni di Damiano dei Maneskin.

Durante la sua esibizione sembra che la faccia di Cristiano Malgioglio, seduto tra i giudici, dicesse più di mille parole, tanto che la showgirl ha deciso di replicare via social all’artista. Su Instagram ha pubblicato un video diretto proprio a lui, chiarendo di non volere favoritismi nelle prossime puntate e che anzi preferisce arrivare sempre ultima: “meglio essere il primo degli ultimi“, chiarisce.

Ma è su quello che accade durante l’esibizione che si vuole concentrare. “Tu sei libero, quando ho finito la mia esibizione, di dire tutto quello che vuoi anche cose esagerate, ingiuste fa parte del tuo personaggio“, riconosce la Parietti, “ma la cosa che mi ha urtato i nervi, se devo essere sincera, e mi ha anche un pochino destabilizzato perché mi ha mortificato“, ha spiegato, “che fa parte di quel giochino di derisione un po’ da bulletti, (…) non lo puoi fare quando una tua collega, artista, persona che si mette in gioco, non fa la cantante e sicuramente sta facendo una performance schifosa, perché so benissimo che ho fatto schifo“, “ma ragione di più perché nel momento in cui io mi sto esibendo ci sei tu, io mi giro e con la coda dell’occhio ti vedo… (lo imita ndr.)… ecco quello mi ha fatto girare le pal*e“.

Insomma, è l’atteggiamento di Malgioglio, non tanto il giudizio, a farla arrabbiare. “Per cui ti pregherei di una cosa Cristiano: dammi il voto che vuoi, più basso che vuoi, io ho le spalle larghissime; voglio arrivare ultima, mi piace fare schifissimo, però, ti prego di non ridicolizzare la mia interpretazione“. “Deridere è una delle cose peggiori che si possa fare“, aggiunge.

