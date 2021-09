Pierpaolo Pretelli: tutti gli amori e i flirt dell’ex gieffino e concorrente di Tale e Quale Show

Gossip

Bello e dal fisico scolpito Pierpaolo Pretelli è ormai un volto conosciuto del piccolo schermo. Dopo aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne e poi come velino a Striscia la Notizia, il modello ha accresciuto la sua visibilità grazie alla partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra nuovi e vecchi amori, è risaputo che il suo cuore attualmente appartiene a Giulia Salemi ma prima di lei chi ha conquistato il bel Pierpaolo?

Ariadna Romero il grande amore di Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero è stata il grande amore di Pierpaolo Pretelli.

La modella cubana si è infatti legata sentimentalmente all’ex velino con il quale ha avuto il piccolo Leonardo nel 2017. La loro storia dura pochi anni per poi naufragare a causa di continue liti e incomprensioni. Attualmente, il loro rapporto naviga in acque placide per il bene del figlio e anche tra Ariadna e Giulia Salemi (attuale fidanzata di Pierpaolo) c’è un rapporto d’amicizia molto bello.

Dopo Ariadna è la volta di Ginevra Lambruschi

Dopo aver archiviato un importante relazione con Ariadna Romero da cui ha avuto il figlio Leonardo, Pierpaolo Pretelli si è legato a Ginevra Lambruschi.

La fashion blogger che ha avuto un flirt con Stash dei The Kolors è stata fidanzata con l’ex velino per poche settimane. La loro relazione è stata davvero breve in quanto a detta dello stesso Pretelli, non era ancora pronto ad una relazione seria dopo Ariadna. Attualmente, Ginevra sta con il calciatore Mirko Antonucci dal quale ha avuto la figlia Sophie.

Jay Gigli: una storia breve tra Ariadna e Ginevra

Sebbene cronologicamente viene subito dopo Ariadna, la storia con Jay Gigli è stata di “transizione” tra due relazioni più importanti.

Pierpaolo Pretelli infatti, non ha mai reso nota la sua relazione con la disc jockey che sembra essere stata più un fuoco di paglia. La conferma della relazione viene direttamente dal giornale Vero che mostra delle foto in cui i due sono stati paparazzati in atteggiamenti amorosi.

Il flirt con Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Prima di innamorarsi e impegnarsi sentimentalmente con Giulia Salemi, non si può evitare di parlare del flirt di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Un tira e molla che ha tenuto gli occhi degli italiani puntati sulla casa del GF Vip per un bel po’ di tempo.

I due sono stati al centro del gossip per molti mesi anche a causa dell’ingerenza della famiglia dell’ex velino che, inizialmente, preferiva la Gregoraci alla Salemi e non ne faceva un mistero. La relazione tra loro non si è mai avviata, tuttavia il loro bacio in piscina non è sfuggito al pubblico da casa.