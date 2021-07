In occasione del quarto compleanno di Leo, Giulia Salemi decide di postare sul suo Instagram le foto del piccolo in braccio al papà Pierpaolo Pretelli e alla mamma Ariadna Romero, ex del gieffino. La festicciola è davvero molto tenera e rivela l’armonia famigliare tra tutti e tre i componenti che sembrano andare d’amore e d’accordo.

Tra Giulia Salemi e Ariadna Romero c’è una bella amicizia e nessuna rivalità

Sebbene buona parte del pubblico abbia pensato ad una rivalità tra Giulia attuale fidanzata di Pierpaolo, e Ariadna, ex e madre di suo figlio, questo viene ampiamente smentito dalle parti interessate.

Infatti, sembra essere stata proprio Ariadna Romero ad aver invitato anche la fidanzata di Pierpaolo alla festa di Leo.

La conferma dell’amicizia che lega tutti e tre è il bellissimo gesto di Giulia che decide di postare diverse stories con foto che ritraggono il piccolo in braccio alla mamma e al papà, senza voler comparire personalmente.

L’armonia sembra regnare nonostante le male lingue e questo è un bene soprattutto per Leo che ha compiuto quattro anni, il 18 luglio. Non manca la dolcissima dedica al figlio da parte di Pierpaolo Pretelli: “Viaggia insieme, io ti guiderò. E tutto ciò che so te lo insegnerò… Finché arriverà il giorno in cui, tu riuscirai a fare a meno di me“.

Nuove tensioni tra Giulia e la famiglia di Pierpaolo

La faccenda sembrava ormai archiviata dopo un confronto tra la famiglia di Pierpaolo e la coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo però, un nuovo episodio ha posto le basi per un ulteriore tensione tra le parti. Se da un lato Giulia non ha problemi con l’ex del suo fidanzato ne ha però con i suoi genitori. Infatti, i genitori dell’ex velino hanno sempre dichiarato di preferire Elisabetta Gregoraci a Giulia e la conferma arriva da il gesto di papà Bruno che in un post su instagram della Gregoraci, in occasione di Battiti Live scrive: ”Complimenti per tutto da me e Margherita”.

Questo gesto ha scatenato i fan e ha messo ulteriore distanza tra Giulia, Pierpaolo e la sua famiglia.