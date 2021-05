Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno vivendo la loro prima vacanza di coppia e per l’occasione sono volati in Repubblica Dominicana. I due influencer si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip e da mesi documentano il loro amore attraverso i social. In queste ore, sui loro profili Instagram sono comparse numerose immagini della loro esperienza nel paradiso tropicale.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la prima vacanza insieme

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram di Giulia Salemi è apparso un post molto particolare. L’influencer ha pubblicato un video che la ritrae in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli e contiene uno spettacolare colpo di scena.

All’inizio del filmato infatti i due ragazzi appaiono con addosso delle felpe, ma a un tratto fingono di starnutire, portandosi il braccio alla bocca per coprirsi e quando lo levano al primo video se ne sostituisce un secondo in cui indossano dei costumi da bagno. La coppia ha annunciato così ai follower l’inizio del loro viaggio, facendo seguire a queste prime immagini altri momenti che li ritraggono sulla spiaggia, mentre corrono verso le acque cristalline della Repubblica Domenicana.

“La nostra prima mini vacanza all’estero” commenta la Salemi, spiegando di trovarsi in quel luogo per assistere all’inaugurazione di un nuovo hotel.

“Seguiteci in questi giorni per scoprirne di più…” aggiunge rivolgendosi ai fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i selfie in spiaggia

Nelle ultime ore, sui profili Instagram di Giulia e Pierpaolo sono apparsi numerosi scatti della loro “vita vacanziera”. A quanto pare i due stanno approfittando della bellezza dei tropici, passando molto tempo in spiaggia. Qui i fidanzati trascorrono le ore ballando, facendo il bagno e rilassandosi. A poche ore dal suo arrivo, Giulia ha inoltre stupito i follower con una nuova acconciatura.

“Ragazzi ho fatto le treccine– ha comunicato entusiasta- come sto? Approvate quindi?”. Lei e Pierpaolo hanno poi pubblicato alcuni selfie scattati in spiaggia, mostrando i primi segni dell’abbronzatura del primo giorno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli trascorrono la loro vacanza sulla spiaggia tropicale

Fonte: Instagram

Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli: “Amore mi hai chiesto di sposarti?”

Ieri sera, per Pierpaolo e Giulia è arrivato anche il momento della prima cenetta romantica in vacanza. A fine pasto, la Salemi ha mostrato in un video poi condiviso fra le sue stories, il dessert che aveva ordinato.

Il dolce era composto da una sorta di scrigno di cioccolato, contenente della crema e all’interno di quest’ultima era stato riposto un anello di cioccolato. “Amore mi hai chiesto di sposarti?” ha domandato ironica l’influencer alludendo all’evidente somiglianza fra l’oggettino in cioccolato a un anello di fidanzamento. “Me lo stavo magnando!” ha aggiunto scherzando. “Amore sì!- le ha risposto Pierpaolo tenendole il gioco- amo, te magni tutto!”.

L’anello di cioccolato nel dolce di Giulia Salemi

Fonte: Instagram

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: lo scatto hot in spiaggia

Poche ore fa, Pierpaolo Pretelli ha pubblicato uno scatto hot che lo ritrae in compagnia di Giulia sull’ormai nota (e invidiata) spiaggia in cui stanno trascorrendo la loro vacanza.

La fotografia condivisa dall’ex velino li mostra distesi sulla sabbia in riva al mare, mentre in lontananza il sole tramonta. In particolare, Giulia è coricato a pancia in su, mentre il suo fidanzato adagiato sopra di lei, si avvicina alle sue labbra per lasciarci un bacio. Il post di Pretelli ha scatenato i commenti dei fan e amici della coppia, che hanno augurato loro una serena esperienza.