Innamoratissimi e più affiatati che mai, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono ospiti a Verissimo. L’ex Velino ha sfiorato la vittoria al Grande Fratello Vip, sfumata all’ultimo per mano di Tommaso Zorzi, mentre l’influencer è stata eliminata a un passo dalla finale. Ma entrambi hanno vinto in amore, come testimonia la romantica canzone che Pierpaolo ha voluo dedicarle.

Pierpaolo Pretelli: il suo percorso al GF Vip

La loro vittoria più importante è sicuramente l’essersi incontrati, conosciuti ed innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Adesso non hanno più intenzionati di staccarsi e, ora che sono lontani dalle telecamere, sono pronti a proseguire la frequentazione e, chi lo sa, anche a convivere.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati la coppia più amata (e anche discussa) di questa edizione del reality e oggi si raccontano a Verissimo.

A un passo dalla vittoria, il ragazzo è comunque contenuto di aver raggiunto il secondo posto. La Salemi ha invece dovuto dire addio ai sogni di gloria a poche puntate dalla finalissima di lunedì scorso. Se Giulia è stata protagonista di un’intervista a Verissimo scorsa settimana, oggi è Pierpaolo il protagonista. Il suo percorso a Cinecittà è stato ricco di emozioni, dall’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci al suo dolce cuore di papà innamorato del suo piccolo Leo.

Sino al rapporto con Giulia Salemi, che da semplice convivenza si è tramutato in un vero e proprio innamoramento.

“Farfalle nello stomaco“: l’amore di Giulia Salemi

La coppia è legatissima e pronta a costruire, passo dopo passo, il proprio futuro insieme. Un innamoramento che ricorda molto le prime cotte adolescenziali, quando vengono le farfalle nello stomaco e non si smette mai di sorridere. A confermarlo è proprio Giulia Salemi, che non nasconde la sua felicità: “Da un lato abbiamo una raccolta di foto e video della Casa come se ci conoscessimo da una vita, però poi fa stranissimo quando ci stacchiamo anche solo per un giorno.

C’è quella parte iniziale delle farfalle nello stomaco, come se fosse tutto ripartito a mille ma nella vita reale“.

Il romanticismo alla base del loro rapporto è anche testimoniato da numerose dediche speciali, dall’una e dall’altra parte. Ricordando il discreto talento di cantante di Pierpaolo, Giulia rivela la canzone che spesso le ha dedicato nella Casa del Grande Fratello Vip: “Il suo forte ormai è Cesare Cremonini, tra i miglior momenti è quando mi cantò La nuova stella di Broadway“.

La romantica dedica d’amore

Detto, fatto. Il salotto di Verissimo si trasforma in un piccolo palcoscenico d’amore e il ragazzo dedica un breve ritornello della canzone alla sua amata. “È questa la nostra canzone d’amore, è la nostra colonna sonora“, spiega la giovane influencer e modella. “Poi sapete che sono un’incurabile romantica. Ma sono così: mi piace e non mi vergogno ad esserlo. E poi ho trovato uno che è come me, amiamo le stese cose, abbiamo gli stessi principi e valori e soprattutto ridiamo insieme“.

“Secondo me il segreto della felicità di una coppia è ridere, ridere tanto“, il pensiero di Pierpaolo prima di lasciare lo studio al fianco della sua Giulia.

