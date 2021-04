A un mese dalla fine del GF Vip continua a far parlare il flirt visto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ormai storia antica, considerando che l’ex velino di Striscia è uscito dalla Casa innamorato di Giulia Salemi. Proprio per lei, avrebbe poi evitato di tenere contatti con la Gregoraci: i due però si sono visti e a raccontarlo è stato lo stesso Pretelli.

Pierpaolo Pretelli tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip

L’esperienza di Pretelli al GF Vip 5 ha rappresentato la “quota romantica” dell’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Per ben due volte è stato lui al centro del gossip rosa nella Casa e se non fosse stato per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sul finale, sarebbe stato anche l’unico.

Con Elisabetta Gregoraci non è andata bene, ma dopo la sua uscita si è avvicinato e quindi innamorato di Giulia Salemi, alla quale ora dedica dolcissime parole sui social.

In una recente intervista a Novella 2000, Pretelli è tornato a parlare degli affaire Gregorelli e Prelemi. Il sospetto per un po’ è stato anche che la storia con la Salemi fosse inventata: “Sciocchezze inventate“, addossando la colpa ai due schieramenti che si sono dati “battaglia” durante la sua permanenza nella Casa.

Pierpaolo Pretelli ha rivisto la Gregoraci, ma nega ogni storia

Il passaggio più interessante dell’intervista, è quello che riguarda proprio l’ex moglie di Flavio Briatore. Il feeling tra i due era evidente, ma sulla Gregoraci sono circolate voci diverse: che avesse già una storia fuori dalla Casa, che fosse vincolata da un contratto con Briatore e molto altro. Per qualcuno, una volta usciti dalla Casa i Gregorelli sarebbero stati realtà. E invece: “Con Elisabetta non poteva nascere nulla, lo abbiamo detto più di una volta in trasmissione. Elisabetta aveva messo i paletti fin dall’inizio, ma sembra che le gente non voglia accettarlo“.

Pierpaolo ha inoltre rivelato che non si è voluto sentire con il primo flirt nella Casa proprio a causa della Salemi: “Ci siamo visti subito dopo la fine del reality, per lavoro. Ho sempre evitato di contattarla o di stringere amicizia, anche per rispetto verso Giulia“.

