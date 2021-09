Chi è Ciro Priello: carriera e vita privata dello youtuber che parteciperà a Tale e Quale Show

Chi è

Ciro Priello è sicuramente il volto più noto del gruppo comico The Jackal. A pochi giorni dall'esordio in qualità di concorrente sul palco di Tale e Quale Show, scopriamo qualcosa in più

A poco più di una settimana dalla messa in onda, Carlo Conti ha svelato tutti i nomi dei vip che faranno parte del cast ufficiale della prossima stagione di Tale e Quale Show. Tra gli 11 personaggi che si metteranno alla prova sul palco di Rai 1 ci sarà anche Ciro Priello, componente del celebre gruppo comico The Jackal. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata dell’attore.

Com’è iniziata la carriera di Ciro Priello?

Ciro Priello – all’anagrafe Ciro Capriello – nasce a Napoli il 12 marzo 1986.

È alto 187 cm, pesa circa 85 kg ed è del segno dei Pesci. Forse è solo una casualità ma, fedele alle caratteristiche del suo segno zodiacale, sin da piccolo manifesta una grande passione per le arti performative.

A 11 inizia a studiare danza a Fuorigrotta, presso la scuola di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, diventandone uno dei primi ballerini. A 18 anni, dopo essersi diplomato in Elettronica e Telecomunicazione, decide di provare ad entrare nel talent Amici di Maria De Filippi. Arriva fino alle selezioni finali ma non verrà ammesso alla scuola.

Pur non abbandonando la danza, inizia ad appassionarsi alla produzione di video amatoriali insieme ai suoi amici d’infanzia: Simone Ruzzo in arte Simone Russo, Francesco Capaldo conosciuto come Francesco Ebbasta e Alfredo Felaco. Nel 2005 viene fondala la società The Jackal (in italiano “lo sciacallo”, in omaggio al film del 1997 di Michael Caton-Jones) e, nel corso dell’anno successivo, verrà aperto l’omonimo canale YouTube che oggi conta quasi 1milione di iscritti.

The Jackal: dall’esordio sulla rete alla fama

Il gruppo di Ciro Priello inizia a farsi notare nel 2011 con la webserie Lost in Google ma la vera e propria popolarità arriva nel 2014 con la serie di video-parodie di Gomorra.

Iniziano le collaborazioni con diversi artisti e cantanti (Max Pezzali, Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi solo per citarne alcuni).

Nel 2017, con AFMV – Addio fottuti musi verdi, arriva l’esordio sul grande schermo. Nel corso dello stesso anno, al gruppo di amici si aggiunge Gianluca Colucci, in arte Fru. Il gruppo continua a macinare fama e Ciro Priello, in particolare, diventa il volto di diversi spot televisivi.

Nel 2019 il gruppo comico dei The Jackal assume la formazione che oggi noi tutti conosciamo con l’ingresso delle attrici Aurora Leone e Claudia Napolitano.

È un momento d’oro per loro: iniziano al lavorare con Rai Play, Sky e Amazon Prime. In particolare, Ciro Priello è stato il volto dei The Jackal – nonché il vincitore – nel programma LOL – chi ride è fuori, il primo show di Amazon Prime Video ad essere diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

La carriera di Ciro Priello, nonostante alle volte possa muoversi in autonomia, in realtà è profondamente legata al gruppo comico. Come lui stesso ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica: “Se i The Jackal sono arrivati sin qui è proprio grazie all’amicizia, una fortuna rara”.

I prossimi appuntamenti in tv

Come confermato dallo stesso conduttore Carlo Conti, Ciro Priello sarà tra i concorrenti dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show, in onda a partire da venerdì 17 settembre, in prima serata su Rai 1. Del programma ormai alle porte sappiamo quasi tutto: l’unico tassello che manca è il nome del 4º giudice che, come dichiarato in un post Instagram, sarà svelato solo durante la conferenza stampa del 15 settembre.

Ciro Priello: amore e vita privata

Il 35enne Ciro Priello è legato sentimentalmente a Maura Iandoli. I 2 sono sposati e, il 22 agosto 2016, sono diventati genitori della piccola Anna.

Sono una coppia affiatata e che ama condividere la propria quotidianità sui social. Maura Iandoli è una blogger con un background da attrice. Anche lei in passato ha studiato ballo oltre a canto e recitazione presso il Teatro Totò e il Teatro Delle Palme. Nonostante le convergenze e alcune apparizioni nei video di The Jackal, la Iandoli ha spiegato ad ambasciator.it : “Io e Ciro abbiamo progetti lavorativi, seppur apparentemente simili, in realtà diversi.”