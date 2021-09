Chi è Stefania Orlando: età, carriera e l’amore con Andrea Roncato della showgirl a Tale e Quale Show

Chi è

Stefania Orlando è una nota showgirl della televisione italiana presente sugli schermi a partire dagli anni ’90. Grazie alla recente partecipazione al Grande Fratello Vip, che ne ha rilanciato il personaggio dopo una lunga assenza, è riuscita a conquistare anche il pubblico più giovane che da tempo la osanna sui social. Ora la showgirl è pronta a tornare in pianta stabile su Rai1 nel programma Tale e quale show condotto come sempre da Carlo Conti, che le darà la possibilità di tornare ad una delle sue più grandi passioni: il canto.

Stefania Orlando: la carriera in televisione e la passsione per la musica

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre del 1966, ed è figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando, e della moglie Annamaria che il pubblico ha imparato a conoscere grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del GF Vip, così come i due fratelli maggiori, Gianni e Fabio Massimo.

La sua carriera prende il volo in Rai negli anni ’90 quando grazie alla sua bellezza riscuote successo prima come valletta di Il lotto alle otto, al fianco di Massimo Giletti, e poi come co-conduttrice ne I fatti vostri ed Uno mattina in famiglia.

La sua avventura televisiva per inizia in Mediaset quando debutta nel 1993 sempre come valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?, al fianco di Claudio Lippi.

Nei primi anni del 2000 è molto attiva nella televisione pubblica prima di iniziare a condurre dei programmi per delle reti minori quando parallelamente intraprende la sua carriera da cantante. Si esibisce prima con una rock band in svariati locali in tutta Italia, arrivando ad incidere il suo primo album nel 2009 anticipato dal primo suo singolo da solista nel 2007.

L’apice della sua carriera da cantante arriva però parallelamente alla partecipazione al GF Vip 5 quando nel novembre 2020 pubblica il singolo Babilonia, divenuto virale grazie al grande supporto del mondo dei social che l’ha riscoperta durante il reality e l’ha eletta a regina della casa. La sua ultima esperienza televisiva è proprio quella del reality che la vede terza classificata dietro Pierpaolo Pretelli ed il vincitore e grande amico Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando: gli amori vissuti sotto i riflettori

Le storie d’amore della showgirl sono divenute note grazie alla sua esposizione mediatica che ha fatto da cassa di risonanza ai legami affettiti della donna.

Noto infatti è il suo matrimonio nel 1997 con l’attore Andrea Roncato, celebre componente del duo Gigi e Andrea, dal quale però divorzia due anni dopo nel 1999 e con il quale non mantiene un buon rapporto come da lei confessato a più riprese. Di recente anche lui ha parlato del loro rapporto. Al settimanale Nuovo, infatti, ha voluto sottolineare quella che a suo avviso sarebbe la netta differenza fra le loro esperienze professionali. “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla”, aveva commentato, “Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi” aveva aggiunto lapidario.

“Lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”, aveva concluso.

L’amore con Simone Gianlorenzi

Nel 2008 inizia una lunga relazione con Simone Gianlorenzi, che all’epoca era il suo chitarrista quando la showgirl cantava del gruppo rock Gli Orlandi Furiosi, fino a che convolano a nozze nel 2019 con una cerimonia diventata iconica grazie alla partecipazione di tanti volti dello spettacolo amici della coppia.

I due hanno raccontato a più riprese il loro amore dentro la casa più spiata d’Italia con le sorprese di Simone, che si è speso sui social a più riprese per supportare l’avventura nel reality. Il loro amore ha conquistato tutto il pubblico del Gf e ora lei si prepara a conquistare la Rai.