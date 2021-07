La partecipazione al Grande Fratello Vip di Stefania Orlando ha riportato alla luce la sua storia con l’ex marito Andrea Roncato. Mesi fa, quest’ultimo aveva parlato del loro matrimonio, accusandola di averlo tradito e in seguito si era molto parlato del loro rapporto. Ora, l’attore è tornato a parlare della showgirl, non ponendo limiti alle considerazioni sulla sua carriera, che a suo dire non sarebbe affatto brillante.

Andrea Roncato duro su Stefania Orlando: “Ha venduto solo materassi”

Dopo mesi di silenzio, Andrea Roncato è tornato a dire la sua sulla ex moglie Stefania Orlando. Il tempo trascorso dalle ultime dichiarazioni sul suo conto però non sembra aver ammorbidito i toni con i quali l’attore sceglie di parlare della showgirl.

In un’intervista al settimanale Nuovo infatti Roncato ha usato parole tutt’altro che lusinghiere nei suoi confronti. Già durante la partecipazione al Grande Fratello Vip di Stefania Orlando, Roncato aveva rivelato che la causa della fine del loro matrimonio sarebbe stato un tradimento dell’ex moglie, provocando in lei una crisi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Ora, le sue nuove dichiarazioni non sembrano essere meno dure nei suoi confronti. Parlando della carriera di Stefania infatti, Andrea ha voluto sottolineare quella che a suo avviso sarebbe la netta differenza fra le loro esperienze professionali.

“C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla” ha commentato”. “Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi” ha aggiunto lapidario.

Andrea Roncato sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando

Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ricorderà sicuramente le lacrime di Stefania Orlando, dopo aver appreso che fuori dal reality Roncato parlava della fine del loro matrimonio, riversando su di lei ogni la colpa.

Nelle sua intervista al magazine, l’attore è ritornato a parlare del “tradimento” che sostiene aver portato il loro amore alla deriva. “Lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia” ha osservato sicuro.

Proprio riferendosi alla fine della loro relazione inoltre, Andrea ha ammesso di non sopportare l’idea che i loro nomi vengano ancora associati. “Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato” ha spiegato. “Dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito” ha aggiunto citando l’uomo che da tempo è al fianco di Stefania Orlando.