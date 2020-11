Ripercorriamo insieme la carriera e la vita privata di Andrea Roncato, ex marito di una delle concorrenti del Gf Vip Stefania Orlando. Il loro matrimonio è durato solo 2 anni dal 1997 al 1999 ed è stata proprio Stefania Orlando a intraprendere la separazione, stanca della vita estremamente sregolata del marito.

Chi è Andrea Roncato

Nato il 7 marzo 1947 a San Lazzaro di Savena, Andrea Roncato si è laureato in giurisprudenza all’università di Bologna. Finiti gli studi decide di cambiare totalmente percorso e inizia a studiare recitazione per entrare nel mondo dello spettacolo.

Debutta poi in coppia con Gigi Sammarchi con il quale darà vita al duo Gigi e Andrea e in poco tempo diventano una delle coppie più celebri di tutto il mondo dello spettacolo. Da qui inizierà a recitare in numerosi film e commedie italiane e lavorerà anche a fianco di attori come Massimo Boldi e Christian De Sica nei Cinepattoni. In Tv Roncato ha preso parte dal 2002 al 2008 alla serie Carabinieri conducendo poi, insieme a Mara Venier, Domenica In.

Dall’ex pornostar alla sua attuale compagna

Una delle sue prime relazioni fu quella con la pornostar Moana Pozzi conosciuta sul set di Pompieri e deceduta prematuramente nel 1993.

Successivamente Roncato si è sposato con Stefania Orlando, attuale concorrente del reality in onda su Canale 5, per poi ritrovare serenità con la sua attuale compagna Nicole Moscariello. I due si sono conosciuti nel 2011 grazie alla figlia attrice della Moscariello e sono convolati a nozze nel 2017 quando l’attore aveva 70 anni e lei 50.

La Moscariello è riuscita così a riportare tranquillità e stabilità nella vita dell’attore, considerato un playboy da molti: lui stesso dichiarò infatti in un’intervista al Corriere della Sera di aver avuto 500 donne.

Nonostante i numerosi flirt, Roncato non è riuscito a diventare padre ed è stato lui stesso a consentire un aborto di cui si è poi pentito fortemente.

L’attuale moglie dell’attore ha inoltre contribuito ad avvicinarlo al bio, cambiando totalmente stile di vita. Roncato ha dichiarato in una recente intervista di essere dimagrito e di aver perso ben 10 kg senza fare diete drastiche.

Andrea Roncato e il suo rapporto con la droga

Roncato, sempre in un’intervista, ha confessato di essersi in più occasioni avvicinato al mondo della droga senza però mai sviluppare una vera e propria dipendenza.

“Non sono mai entrato del tutto, ma con un piede fuori e uno dentro. Ancora adesso, dopo 25 anni, dicono che sono stato nel tunnel della droga. Ma quale tunnel, ho messo una mattina ad uscire“, aveva dichiarato Roncato.

