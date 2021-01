Stefania Orlando è una delle showgirl più amate della televisione italiana. Di recente ha partecipato al Grande Fratello vip, ritagliandosi un posto anche nel cuore dei più giovani e ottenendo il favore dei fan della trasmissione che l’hanno eletta regina indiscussa del reality.

Soprattutto grazie al Gf, si è parlato molto della sua vita amorosa, presente e passata. Ma non era la prima volta, già anni fa era stata ospite del programma Vieni Da Me dove aveva passato in rassegna tutte le storie più importanti della sua vita, fino a giungere al suo “amore grande”, quello per Simone Gianlorenzi, di 9 anni più giovane.

Inevitabile anche aprire una parentesi sull’ex marito Andrea Roncato.

Amante a sua insaputa

Tra le sue confessioni Stefania Orlando ha rivelato di aver avuto una storia con un uomo sposato. Lei all’epoca era molto giovane e completamente ignara del matrimonio. “Voglio essere sincera con te. È successo moltissimi anni fa” comincia a raccontare alla Balivo.

Stefania Orlando e Caterina Balivo a Vieni Da Me

“Ero piccola ed ingenua e non davo il giusto valore alle cose, alla famiglia, ma soprattutto non ero solidale con le altre donne” rivela.

“Oggi ho imparato ad esserlo. Vorrei però premettere una cosa: non sapevo fosse sposato, spesso gli uomini omettono questo piccolo particolare. È una situazione abbastanza sgradevole. Il danno però era fatto. Lui mi ha comunicato di non essere libero dopo circa 20 giorni, ero già coinvolta. Me ne pento, oggi non lo farei mai. È durata un anno, spero che la moglie non l’abbia mai scoperto“.

Fine dei rapporti con Andrea Roncato

Sicuramente tra le storie d’amore più importanti della sua vita c’è quella con l’attore Andrea Roncato.

Il matrimonio con lui è un ricordo dal sapore amaro, visto che da qualche tempo i rapporti si sono gelati.

“Non ci sono rapporti tra me e il mio ex. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. La frase che lui diceva sempre che sono stata la migliore delle ex mogli mi faceva molto piacere. Dopo la nostra separazione abbiamo avuto un rapporto meraviglioso: lui era un amico e un grande complice. Siamo usciti con i nostri rispettivi partner. Con la sua ex fidanzata mi è stato molto vicino in un periodo particolare e molto difficile della mia vita“.

Poi tutto è cambiato. “Oggi non ci sono più rapporti. Da alcuni suoi comportamenti, ho capito che non gradiva che io continuassi a far parte della sua vita“. Poi prosegue: “Mi sembra anacronistico parlarne ora, sono passati venti anni. Lui mi ha chiuso la porta, forse ha cambiato idea rispetto a me“, raccontava nel 2019.

Ora che è al Gf vip la storia con Roncato è tornata alla ribalta. Roncato ha detto a Live Non è la d’Urso: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro.

Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro“. La showgirl si è difesa nei giorni successivi, spiegando anche la loro storia era comunque finita dato che erano diventati come “fratello e sorella”. A difenderla, come sempre, è sceso in campo il nuovo marito, Simone Gianlorenzi.

La felicità con Simone Gianlorenzi

La Orlando ha ritrovato il sorriso, accanto al suo Simone Gianlorenzi. Il loro è un rapporto affiatatissimo e vivono questo sogno ormai da 11 anni.

“Lui è il mio amore grande. Non mi ha mai spaventato la nostra differenza di età. È maturo più di me spesso e volentieri.

Il nostro è un rapporto molto solido: siamo complici ed innamorati. Abbiamo costruito un amore sano“, aveva raccontato a Vieni da me. Sulla scia dell’entusiasmo Stefania spiegava anche che presto avrebbero coroneranno il sogno con le nozze. E così è stato, i due sono convolati a nozze il 1º luglio 2019 e il loro amore è diventato un simbolo, tanto da rendere quello di Simone Gianlorenzi uno degli account Twitter più seguiti del periodo.