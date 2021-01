Andrea Roncato ha parlato della sua rottura con l’ex moglie Stefania Orlando a Live – Non è la d’Urso mentre la donna era all’oscuro di tutto, in quanto chiusa nella casa del Gf Vip.

Il marito, Simone Gianlorenzi, è intervenuto per difenderla.

Andrea Roncato a Live – Non è la d’Urso

Le affermazioni di Roncato riguardavano la fine del matrimonio con la Orlando, che avrebbe avuto a suo dire un altro uomo nell’ultimo periodo della loro relazione: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro. Non c’è niente di male.

Ti puoi innamorare di un altro.” Ha affermato Andrea nel corso della trasmissione, ma il motivo per rivangare il passato. Roncato inoltre ha dichiarato che non è vero che ci sarebbe tensione da parte della sua nuova moglie: “Però ora non può dire che mia moglie è gelosa di lei. Forse lo dice perché è bello sentirsi importante. Mia moglie non è gelosa, non ha problemi se esco con le mie amiche.”

A far scaturire quindi le polemiche sarebbero delle frasi dette dalla Orlando all’interno della casa. Roncato ha poi proseguito chiarendo che: “Ho detto che non voglio incontrare Stefania in tv perché è una storia vecchia, è inutile rimuginare.

Il matrimonio tra Andrea Roncato e Stefania Orlando è andata avanti dal ’97 al ’99, successivamente ognuno è andato per la propria strada e trovando gli attuali compagni di vita, rispettivamente Nicole Moscariello e Simone Gianlorenzi.

L’attore ha anche accusato Stefania di essere stata una presenza ingombrante per le sue ex, mentre questa è scoppiata a piangere per via delle accuse. A quanto pare i due erano rimasti in ottimi rapporti di amicizia, e si sarebbero allontanati solo con l’entrata di Nicole nella vita di Andrea.

Stefania Orlando nella casa del Gf Vip

Stefania Orlando, nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha potuto visionare quanto sta accadendo fuori dalla casa e ha risposto che i problemi tra loro erano altri. Che lei avesse incontrato qualcuno non è stato il motivo della loro rottura, ma il fatto che fossero diventati come “fratello e sorella”.

Interviene Simone Gianlorenzi

Dapprima, subito dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso, Simone aveva pubblicato un tweet in cui affermava: “Raga io non mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità”.

Dopo la diretta del GF però Simone ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui ha cercato di chiarire la situazione e di difendere la moglie. “Andrea Roncato ha detto cattiverie e cose non vere, è passato dal ‘voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita’ all’andare in tv a dire cose non vere.” E a quanto pare il motivo dell’allontanamento sarebbe proprio l’attuale moglie di Andrea.

Simone prosegue dicendo che “la cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti di Stefania che si trova chiusa nella Casa, non può controbattere ed era anche al televoto.”

Simone, proseguendo con l’intervista, ha anche criticato la scelta del prolungamento del programma e il fatto che questo ormai abbia iniziato a giocare con le vite private dei concorrenti ormai sfiniti dalla pressione psicologica.

