Andrea Roncato e Stefania Orlando. Sono loro la ex coppia di cui si parla in questi giorni. Lei concorrente del Grande Fratello VIP, lui invitato al programma Live – Non è la D’Urso per chiarire le motivazioni della separazione e del raffreddamento dei rapporti con l’ex moglie. Ora toccava a Stefania, chiusa nella Casa del Gf, l’ultima parola.

La clip per Stefania Orlando

Durante la puntata di ieri sera a Stefania Orlando viene mostrata una vecchia cli in cui parla del suo incontro con Andrea Roncato e del loro rapporto fino alla fine del matrimonio, terminato per la differenza d’età.

Come ormai è ben noto, il tema del contendere è la nuova moglie dell’attore, che la Orlando non conosce. La showgirl soffre il non poter partecipare ai momenti importanti della vita dell’ex, anche perché è stato importante.

Le rivelazioni di Roncato

Da Barbara d’Urso, però, Roncato racconta una storia diversa: dice che il rapporto con la Orlando sarebbe finito perché lei aveva un altro e ha anche negato che la moglie si sia messa tra loro. Allo scontro pubblico ha partecipato anche la figlia della nuova moglie dell’attore, Giulia Elettra Gorietti, che su Instagram ha scritto: “Cara Stefania trovati un altro lavoro”.

La replica di Stefania Orlando

“È vero che io sono andata via di casa, ma perché eravamo diventati come fratello e sorella e abbiamo deciso di lasciarci. Io sicuramente avevo incontrato un’altra persona ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio“, spiega la Orlando.

“Non ho mai dichiarato che la moglie è gelosa“, tenta di spiegare la Orlando, “io ho chiesto ad Andrea come mai non ci possiamo vedere e lui mi ha detto “lei è gelosa che tu mi chiami amore”.

E’ stato lui. La figlia della moglie di Andrea che ha fatto quel tweet in cui mi chiama sfigata, io l’ho contattata privatamente e mi ha insultata pesantemente“. Poi conclude: “Io non voglio destabilizzare nessun equilibrio, sono felicemente sposata e non c’è nessun secondo fine“.