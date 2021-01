Andrea Roncato, attore italiano classe 1947, torna a parlare del matrimonio con Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello VIP. Dopo molti anni dal divorzio, avvenuto nel 1999, Roncato è stato invitato al programma Live – Non è la D’Urso, per chiarire le motivazioni della separazione e del raffreddamento dei rapporti con l’ex moglie.

Stefania Orlando e Andrea Roncato

Stefania Orlando, prima di entrare nella casa del GF VIP, ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Chi. Tra i molti argomenti, la Orlando torna a parlare dell’ex marito, Andrea Roncato: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto.

Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò”. La concorrente del GF VIP sostiene che ora, però, i loro rapporti si siano raffreddati, a causa della gelosia della nuova moglie dell’attore, Nicole Moscariello. “Mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

Le parole di Andrea Roncato

Durante l’intervista esclusiva a Live – Non è la D’Urso, Andrea Roncato decide di chiarire le motivazioni della fine del matrimonio, durato solo due anni.

Al riguardo circolavano molte voci, alcune legate ai problemi di droga dell’attore, che lui stesso aveva smentito nella puntata del 5 Novembre 2020 de I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. Roncato, invece, finalmente fa chiarezza: “Senz’altro avevamo dei problemi, lei aveva un altro”.

La falsa gelosia di Nicole Moscariello

Roncato, inoltre, parla anche dell’attuale moglie. Nicole Moscariello si è sposata con l’attore nel 2017, dopo un lungo fidanzamento di 6 anni.

Riguardo alla presunta gelosia di cui parlava Stefania Orlando nella sua intervista, Roncato si esprime in questo modo: “Non gliene può fregare di meno, è una storia di 23 anni fa”.

Le opinioni di Giulia Elettra Gorietti

Anche la figlia della Moscariello, Giulia Elettra Gorietti, si era esposta al riguardo in una storia su Instagram, difendendo la madre. “Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni”; ecco le parole usate dalla Gorietti, che chiede di lasciare in pace Andrea Roncato e sua madre.

Alla fine della puntata di Live – Non è la D’Urso, Roncato, con un pizzico di ironia, fa gli auguri alla Orlando per il GF VIP anche da parte della moglie.

