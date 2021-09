Deborah Johnson la cantante, figlia d’arte, tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show

Chi è

Dal 2012 il programma di Carlo Conti Tale e Quale Show va in onda in prima serata su Rai 1. Tra i protagonisti della prossima stagione ci sarà anche Deborah Johnson, cantante italiana di origini afroamericane. A pochi giorni dall’esordio sul palco dell’ammiraglia, scopriamo qualcosa in più su questa figlia d’arte dall’anima jazz.

Chi è Deborah Johnson: figlia d’arte del jazz

Non è facile – anzi, risulta quasi impossibile – scrivere una biografia esaustiva di Deborah Johnson.

Di lei infatti si conosce ben poco e, per gran parte del pubblico che si appresta a vederla in gara a Tale e Quale Show, il suo nome potrebbe essere completamente inedito. Si tratta in ogni caso di una cantante estremamente nota, in particolare per coloro che apprezzano e seguono la musica soul, blues e jazz. Ha un figlio di nome Julian (probabilmente adolescente) e una nipote 20enne di nome Melissa, figlia della sorella, anch’essa cantante.

Deborah è una delle figlie del cantante Wess Johnson avute con la moglie Marilena Ceccarelli. Il celebre cantante afroamericano, nato il 13 agosto 1945 negli Stati Uniti, fu infatti attivo in Italia sin dalla seconda metà degli anni ’60 quando il suo gruppo, i The Airedales, fu scoperto da Arbore e Boncompagni.

Con un padre, uno zio (Orlando Johnson) e la sorella cantanti, probabilmente per Deborah intraprendere la carriera di cantante è stata una scelta molto naturale. Non ne conosciamo la data di nascita (presumibilmente potrebbe essere a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70) ma sappiamo che ha iniziato a farsi notare per la sua voce dal timbro caldo e potente sin da piccola.

La carriera di Deborah Johnson

Intorno all’età di 15 anni inizia a seguire le orme del padre e ad intraprendere la carriera artistica come cantante e corista.

A partire dagli anni ’90, inizia a collezionare una serie di collaborazioni con esponenti di rilievo della musica nazionale ed internazionale. Tra questi spiccano: Phil Collins, Craig David, Tina Turner, Ray Charles, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Gianni Morandi e Max Gazzè.

Nel corso degli anni ha avuto modo di fare anche diverse esperienze televisive e di orientarsi verso una carriera da cantante solista che le sta dando moltissime soddisfazioni. Ora si appresta a diventare una degli 11 concorrenti di Tale e Quale Show, un programma tra i più seguiti della tv italiana.

Chissà se grazie a questa partecipazione riusciremo a scoprire qualcosa di più della sua vita privata.