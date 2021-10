Giancarlo Magalli e Mario Draghi ex compagni di classe, i retroscena: le parole del conduttore a Verissimo

Programmi TV

Giancarlo Magalli, ospite a Verissimo, concede per la prima volta un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin. Il conduttore si racconta tra carriera e vita privata, rilasciando anche alcune dichiarazioni sul suo ex compagno di classe: Mario Draghi. “Era simpatico, gli andava di ridere e divertirsi“, il retroscena raccontato da Magalli sull’attuale Presidente del Consiglio.

Giancarlo Magalli e Mario Draghi ai tempi della scuola: i retroscena

Giancarlo Magalli è ospite a Verissimo per la sua prima intervista a Silvia Toffanin.

La conduttrice ha preparato per lui numerosi argomenti, spaziando dalla sua vita privata alla carriera sul piccolo schermo, ma non solo. Il conduttore, infatti, ha ammesso di essere stato compagno di classe nientemeno che di Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio. Il conduttore ne aveva parlato già lo scorso febbraio, quando il nome di Mario Draghi era il primo della lista per la Presidenza del Consiglio.

“È cambiato soprattutto lui, perché io a scuola già presentavo gli spettacoli e le recite scolastiche” ammette Giancarlo Magalli parlando del suo ex compagno.

E, osservando una foto del passato che li ritrae assieme alla loro classe, conferma: “Era uguale identico, guarda che faccia“. Il conduttore rivela poi alcuni dettagli sul Mario Draghi alunno, quello che ha conosciuto lui durante gli anni della scuola: “Era più bravo lui. Senza essere secchione, era simpatico, gli andava di ridere e divertirsi ma era imbattibile. In quella scuola c’era la mania delle gare: di latino, di greco… Le vinceva tutte. E poi, non contento, vinceva anche le gare di ginnastica, basket, atletica. Era formidabile“.

Giancarlo Magalli e la querelle con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Giancarlo Magalli a Verissimo ha parlato di Mario Draghi ma non solo. Nell’ultima settimana, infatti, è esplosa una vera e propria querelle che l’ha visto coinvolto assieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip si sono scontrate nello studio del reality: ‘pomo della discordia’ la foto scattata dalla moglie di Paolo Bonolis proprio assieme al conduttore.

La stessa Bruganelli ha smentito che quello scatto era una provocazione nei confronti della Volpe, ‘nemica’ di Magalli sin dai tempi de I Fatti Vostri.

Ma il conduttore l’ha sbugiardata, confermando: “L’intento era quello“.