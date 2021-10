Mara Venier ricorda mamma Elsa a Domenica In, l’intima confessione: “Non so cosa darei oggi…”

Programmi TV

Lacrime per Mara Venier nello studio di Domenica In. La conduttrice ricorda l'adorata mamma Elsa, lasciandosi andare a una dichiarazione carica di commozione e rimpianto

Mara Venier ripensa all’adorata mamma Elsa nel corso di un’intervista a Walter Nudo. A Domenica In, nella puntata in onda oggi pomeriggio, l’attore ha parlato del rapporto con sua madre e di come, molto spesso, non riesca a passare del tempo con lei. Interviene così la conduttrice, che gli fornisce un prezioso consiglio e rivela, commossa: “Non c’è giorno che io non pensi a lei“.

Walter Nudo a Domenica In: il rapporto dell’attore con la mamma

Attimi di grande commozione a Domenica In, nel corso di un’intima intervista a Walter Nudo nell’appuntamento di questo pomeriggio.

L’attore ha presentato a Mara Venier e al suo pubblico il suo nuovo libro dal titolo La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità, per poi lasciare spazio alle confessioni sulla sua vita. In particolare l’attore ha parlato del suo rapporto con la madre che, a causa degli impegni professionali e non solo, non è sempre stato costante.

“È il primo amore, quello che determina tutto“, la dichiarazione di Walter Nudo nei confronti della madre. A seguire spiega come, molto spesso, i due non riescano a vedersi e a passare sufficiente tempo insieme.

Ed è proprio su questo aspetto che interviene Mara Venier, che rivolge un prezioso consiglio al suo ospite e ricordando la sua adorata madre.

Mara Venier ripensa alla madre: “Non so cosa darei oggi…“

Mara Venier ricorda con commozione mamma Elsa, ripensando a lei e a quanto tempo avrebbero potuto passare insieme. Le parole della conduttrice sono cariche di rimpianto: “Mia mamma non c’è più ormai da anni e non c’è giorno che io non pensi a lei e che io mi rimproveri di aver dato così tanto tempo al lavoro e agli amori, e aver sottratto qualcosa a lei“.

La conduttrice, a seguire, si rivolge a Walter Nudo e lo esorta a non perdere i rapporti con sua madre: “Non so cosa darei oggi per passare 5 minuti con la mia mamma. Per cui ti prego, trova il tempo per vederla, perché poi quando non c’è più, si vive male“. Grande commozione in studio, con Walter Nudo che accoglie il consiglio di ‘zia Mara’ per poi proseguire con l’intervista.