Pechino Express 2022: Costantino della Gherardesca prima foto per presentare lo show e le nuove coppie

Sky Italia ha presentato in anteprima ufficiale il cast ufficiale della nuova edizione di Pechino Express, che per la prima volta sbarca sulla televisione a pagamento. Ecco con chi avrà a che fare Costantino della Gherardesca

Il reality show più adrenalinico dell’intero panorama della televisione italiana è pronto per tornare sugli schermi degli italiani nonostante il trasloco sulla rete a pagamento di Sky. Lo storico conduttore Costantino della Gherardesca farà nuovamente da moderno cicerone alle nuove coppie che si sfideranno in questa edizione di Pechino Express. Le dieci coppie di concorrenti si affronteranno su di una nuova rotta denominata la Rotta dei Sultani e cercheranno di anticipare tutti gli altri sfidanti tra viaggi nel deserto, treni affollati, corse a piedi e chi più ne ha più ne metta.

Pechino Express 2022: le coppie affronteranno la temibile Rotta dei Sultani

Le nuove dieci coppie di concorrenti si sfideranno sulla Rotta dei Sultani, lo splendido paesaggio che si colloca nel Medio Oriente e più precisamente tra Turchia, Giordania, Emirati Arabi e Uzbekistan.

Il viaggio si dipanerà tra lo splendore dell’epoca Ottomana, segnata dalle influenze greche e romane, seguendo le tracce degli antichi popoli che hanno popolato la zona nel corso dei millenni come i Mongoli, i Persiani, senza dimenticare i padroni del deserto denominati Beduini.

“Il viaggio di Pechino Express si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi”, si legge sul profilo ufficiale della trasmissione. “Costantino della Gherardesca guiderà le 10 coppie lungo la rotta dei Sultani, i territori dove storicamente hanno dominato i sovrani islamici che hanno portato allo splendore le civiltà mediorientali durante i secoli bui dell’Occidente“, hanno aggiunto con una foto che è già “tutta un programma” per la prossima edizione del 2022.

Pechino Express 2022: le coppie di vip che si sfideranno nella nuova edizione

Per la prima volta nella sua storia il reality più avventuriero della tv approda su Sky dopo al quasi decennale esperienza passata sulla televisione pubblica. Pechino Express 2022 cercherà di conquistare il pubblico della tv pay per view con le sue adrenaliniche corse contro il tempo che saranno presentate come al solito dall’eccentrico Costantino della Gherardesca, punto fisso della trasmissione nonostante il cambio di rete.

Il conduttore racconterà il viaggio delle 10 coppie scelte e chiamate a sfidarsi tappa dopo tappa alla conquista della Rotta dei Sultani, introducendo le peculiarità del posto e le divertenti ma impegnative sfide che metteranno di fronte le coppie in una gara senza esclusioni di colpi.

Ecco i nomi ed i componenti delle squadre in gara: