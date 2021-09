Pechino Express cast, concorrenti e coppie: svelati i nomi della nuova edizione del reality show di Sky

Programmi TV

Pechino Express 2022 ha appena svelato il cast della sua prossima edizione. Per la prima volta su Sky, il programma condotto da Constantino della Gherardesca ha condiviso con un post sui profili social i volti protagonisti e le coppie pronte a intraprendere il nuovo viaggio. Da Ciro Ferrara a Bugo e i The Jackal, chi saranno i concorrenti del 2022.

Pechino Express 2022, cast e coppie della nuova edizione

Sono dieci le coppie del nuovo Pechino Express 2022, pronte a partire per un viaggio in Medio Oriente, lungo la rotta dei Sultani, e che toccherà anche Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

I nomi sono stati svelati sulla nuova pagina Instagram e Twitter dedicate al reality show italiano in onda dal 2012. Ecco le coppie protagoniste:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli Atletici

– Gli Atletici Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker

– Le TikToker Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli Scienziati

– Gli Scienziati Bugo e Cristian Dondi – Gli Indipendenti

– Gli Indipendenti Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista Ferrara – Padre e Figlio

– Padre e Figlio Fru e Aurora Leone – Gli Sciacalli

– Gli Sciacalli Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e Figlia

Nikita Pelizon e Helena Prestes – Italia-Brasile

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – I Fidanzatini

– I Fidanzatini Victoria Cabello e Paride Vitale – I Pazzeschi

Pechino Express, tutti i dettagli della nuova edizione in arrivo nel 2022

C’è un mix tra cantanti, sportivi, personaggi dello spettacolo e del mondo social nel nuovo cast di Pechino Express. Per la prima volta il reality approda su Sky, ma gli appassionati ritroveranno ancora il familiare volto di Costantino della Gherardesca, che ha presentato la nuova edizione con un video in cui si “fa in due”.

Rispetto alle anticipazioni che erano filtrate in questi mesi, sembra che il programma non cambierà nome in Pekin Express.

Inoltre, sembra slittato l’inizio: si parlava dell’autunno 2021, ma dall’annuncio della nuova edizione è emerso che la nuova stagione approderà su Sky e in streaming su Now solo nel 2022. Tra i commenti al post, anche quello degli stessi protagonisti: Rita Rusic ha lasciato un cuore, Aurora Leone (al centro di una polemica per la Partita del Cuore) si è detta prontissima; grande “sorpresa” invece per Fru, altro membro dei The Jackal recentemente visto anche in LOL, che ha scritto: “ahahahahah grandi in bocca al lupOH CA**O MA PARTO ANCHE IO AAAA“.