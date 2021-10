Alessandro Rossi, chi è il fidanzato di Francesca Cipriani di cui si parla al Grande Fratello vip

Chi è

Nella puntata del Gf vip di questa sera si è parlato di Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani. Lei non ha messo in dubbio l’amore del fidanzato nemmeno per un momento, nonostante Alfonso Signorini abbia provato a metterla alla prova. Lui è un imprenditore edile di 30 anni: “Ci siamo piaciuti subito“, aveva rivelato la Cipriani in passato. Questa sera i due si sono visti al Gf e i due sono arrivati quasi alle lacrime tra diverse dichiarazioni d’amore e la rabbia di Signorini che non riusciva a fargli mantenere le distanze di sicurezza.

Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi

Il fidanzato di Francesca Cipriani si chiama Alessandro Rossi, ha 30 anni e nella vita fa l’imprenditore edile e arredatore di Cesenatico.

Lo scorso luglio i due hanno ufficializzato la storia d’amore con uno scatto su Instagram. “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena“, aveva rivelato la showgirl in un’intervista al settimanale Chi. Il loro amore è andato crescendo fino ad oggi, quando si sono incontrati sul tappeto rosso del Gf urlandosi il loro amore.

Francesca Cipriani in lacrime al GF Vip per il messaggio del fidanzato

Negli scorsi giorni il fidanzato di Francesca Cipriani ha cercato di farle una sorpresa, come spesso capita alle persone chiuse in Casa, raggiungendo le mura esterne della Casa e urlandole un messaggio d’amore. La Cipriani si trovava in quel momento in giardino insieme ad altri gieffini, quando ha sentito la sua voce. Francesca si è alzata in direzione del muretto cominciando ad urlare il suo messaggio d’amore in risposta a quello del fidanzato: “Ti amo amore, per tutta l’eternità”. Poi ancora: “Ti amo da morire, sei la mia vita!”.

“Zitta Franci“ le hanno poi suggerito i compagni spiegandole che, se abbassa la voce, può sentire quanto avesse ancora da dirle il suo Alessandro.