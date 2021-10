Alvin: chi è, la carriera e la vita privata del conduttore che oggi debutta a Mystery Land

Chi è

Il conduttore inizia oggi lunedì 4 ottobre una nuova avventura televisiva al fianco di Aurora Ramazzotti. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera che è esplosa quando ha partecipato come inviato a L'Isola dei Famosi.

Alvin è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televisiva che prende il via oggi lunedì 4 ottobre 2021 su Italia1. In Mystery Land sarà al fianco di Aurora Ramazzotti nella sua ultima fatica a caccia di misteri ma il presentatore radiofonico e veejay è divenuto noto al grande pubblico televisivo principalmente per la partecipazione a L’Isola dei Famosi come inviato al fianco di Alessia Marcuzzi. Divertente, versatile e con una grande passione per la musica, conosciamo meglio la lunga carriera di Alvin, divisa tra televisione e radio.

La carriera di Alvin: la passione per la musica ed il successo in televisione

Alvin è lo pseudonimo di Alberto Bonato, nato in provincia di Milano a Rho il 18 ottobre del 1977.

Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo debuttando come conduttore per un programma per ragazzi su Disney Channel mentre nel 2000 passa a Mediaset con la conduzione di un programma dal titolo Speed.

Successivamente inizia però ad approcciarsi a quella che è la sua più grande passione: la musica. Alvin ha infatti legato indissolubilmente la sua carriera alla musica a partire dal lontano 2001 quando su La7 conduce il suo primo programma musicale dal titolo Fluido ed inizia parallelamente a lavorare in radio, prima su Radio Italia Network, poi su Radio Milano Uno ed infine su Radio 105 a partire dal 2016 raggiungendo il successo con la trasmissione 105 Music & Cars.

Nel 2002 conduce al fianco di Ilary Blasi il tour del noto programma televisivo Top of the Pops, un cult di quegli anni che portava in giro per l’Italia le maggiori hit musicali, mentre dal 2009 entra a far parte della squadra di Verissimo come inviato al supporto a Silvia Toffanin.

Dal 2016 però si fa notare dal grande pubblico grazie alla sua grande simpatia nell’esperienza come inviato dall’Honduras per L’isola dei famosi 11, dove tornerà anche nel 2019 con lo stesso ruolo.

La sua ultima fatica televisiva è la conduzione in coppia con l’amica Ilary Blasi del game show Eurogames, un moderno Giochi senza Frontiere andato in onda su Canale 5 nell’autunno del 2019.

La vita privata di Alvin

Della vita privata del conduttore televisivo e radiofonico si sa che è felicemente sposato da ormai 14 anni con Kali Wilkes, una donna sconosciuta al mondo della televisione e non facente parte del mondo dello spettacolo.

I due si sono conosciuti durante una vacanza nel 2004 e da quel momento non si sono più lasciati fino a sposarsi l’8 settembre del 2007 con Kali Wilkes dalla quale ha avuto due 2 figli dal nome di Tommee, nato dal 2009, ed Ariel nata nel 2013.