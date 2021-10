Maltempo, primi disagi nel savonese. Esondano torrenti: allagati edifici e strade, è allerta rossa in Liguria

News

Con l’autunno sono arrivate le prime ondate di maltempo e a farne le spese è stata la Liguria. Il savonese è stato interessato da piogge torrenziali; come riferito dai dati Arpal le precipitazioni delle ultime ore sono state intense, superando in alcune zone anzhe i 487,6 millimetri in sei ore. Una quantità d’acqua che solitamente precipita in sei mesi.

L’allerta è salita a rossa nelle ultime ore, mentre in Piemonte è già stata diramata l’allerta arancione in tutto il Verbano Cuso-Ossola. Le prime immagini proveniente dal savonese mostrano i disagi che hanno colpito la zona.

Maltempo: forti disagi nel savonese e nella provincia di Genova

Sono state ore difficili per il savonese e il genovesato quelle appena trascorse, la violenta ondata di maltempo ha causato danni e allagamenti, portando anche alla riorganizzazione degli orari dei treni da parte di Trenitalia, a causa della chiusura della linea Savona-Torino via Ferrania e via Atare, tra le stazioni di Savona e San Giuseppe.

La causa è una serie di frane e smottamenti che incombono sulla linea ferroviaria.

[4/10-8.40] #AllertaMeteoLIG ⚠️ Il Letimbro a Savona. Si segnalano allagamenti in città ⚠️ Criticità anche sull’Erro a Pontinvrea pic.twitter.com/qJKHo5R2Ax — Regione Liguria (@RegLiguria) October 4, 2021

Al momento però le criticità non hanno permesso di organizzare tratte di bus sostitutivi anche a causa della condizione delle strade. È stato chiuso un tratto autostradale dell’Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l’A10. Chiusa al traffico anche la provinciale 29 di Cadibona a causa di una frana che ha invaso la carreggiata.

Nella città di Savona sono stati limitati al traffico anche i ponti e alcune strade della città, completamente allagati.

Esondati due torrenti nel savonese

A causare ingenti danni nel savonese sono stati due torrenti esondati, uno di qeusti è il Letimbro che è uscito dagli argini nella zona del santuario di Savona.

Edifici e strade sono stati allagati. A Pontinvrea è esondato in più punti il torrente Erro; sul posto sono giunti i vigili del fuoco per intervenire.

[4/10-10.27] #AllertaMeteoLIG ⚠️ Chiuso per maltempo il tratto della #A6 Torino-Savona tra Ceva e il bivio della A6/A10 #Savona in direzione Bivio A10 — Regione Liguria (@RegLiguria) October 4, 2021