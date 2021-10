Manuel Bortuzzo sta male al Grande Fratello Vip. Il nuotatore si isola, le sue condizioni di salute

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo è uno dei pilastri della sesta edizione del Grande Fratello Vip6. L’ex nuotatore ha, fin dall’inizio, attirato la stima del pubblico con la sua storia travagliata. Lo sportivo, durante la sua permanenza nel reality, ha raccontato senza filtri l’evento tragico che ha cambiato il suo destino, donando sempre un messaggio di speranza e di rinascita.

Nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo appassiona il pubblico anche per il suo atteggiamento sempre molto equilibrato e per le relazioni che sta costruendo. Il nuotatore, infatti, ha legato una stretta amicizia con Aldo Montano e Alex Belli.

Sul campo amoroso, lo sportivo si è legato alla principessa Lulù Selassié, con cui è scattato il primo bacio di quest’edizione del reality.

Ma adesso, le condizioni di salute del nuotatore preoccupano i fans. Manel Bortuzzo sta male e si è isolato dal resto del gruppo.

Manuel Bortuzzo ha la febbre al GF Vip6

Stasera andrà in onda una nuova puntata serale di Grande Fratello Vip6. Ma in queste ultime ore nella casa più spiata d’Italia, c’è stata della preoccupazione per un concorrente.

Manuel Bortuzzo ha accusato un po’ di febbre, che avrebbe costretto il nuotare a isolarsi dal gruppo.

Lo sportivo ha deciso di riposare in una stanza a lui dedicata, dove non sono previste le telecamere. La febbre avrebbe raggiunto i 38.5 gradi, ma poi sarebbe scesa, come dichiarato ai compagni dallo stesso nuotatore: “Mi è scesa.. Quando è così la gestisco subito… Succede molto spesso“.

Si tratterebbe di un malessere dovuto a una cistite, che colpisce il nuotatore in modo ricorrente.

Manuel Bortuzzo sta male, potrebbe abbandonare la casa?

Manuel Bortuzzo ha accusato dei malesseri nell’ultimo weekend.

Ma, come rivelato da Aldo Montano a Giucas Casella, il nuotatore ha comunque deciso di passare la notte con Lulù Selassié: “Giucas stasera sto con te… Dormo con te“. La ragazza sembra sia andata a trovare lo sportivo nella stanza a lui dedicata.

I problemi di salute sembrano, quindi, rientrati ma Manuel Bortuzzo sarebbe comunque pronto a lasciare la casa più spiata d’Italia in caso la situazione peggiorasse: “Se inizio a star male male, me ne accorgo ma la prima cosa che faccio prendo e me ne vado“.