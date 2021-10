Un posto al sole, anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 4 ottobre a venerdì 8 ottobre

Serie TV - Fiction

Un posto al sole continua a fare compagnia agli spettatori dell’ormai storico preserale di Rai3. Le nuove puntate della soap per questa settimana andranno in onda a partire da lunedì 4 ottobre 2021, con l’appuntamento al via come come sempre ogni giorno a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale della televisione pubblica, e continueranno ad accompagnare gli affezionati telespettatori fino al successivo venerdì 8 ottobre. Cosa succederà nelle puntate di questa settimana che continuano a girare intorno all’aggressione subita da Susanna ed alle indagini che si stringono intorno a Pasquale.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dal 4 ottobre fino all’8 ottobre

Dopo le vicende di Un posto al sole della scorsa settimana, le trame della soap napoletana vanno avanti a partire da lunedì 4 ottobre e fino a venerdì 8 ottobre con le ingarbugliate indagini sull’aggressione di Susanna che sembrano portare direttamente a Pasquale.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 4 ottobre

Le indagini portano tutte verso Pasquale, l’ex fidanzato di Susanna, ormai finito ad essere il primo indiziato del vile gesto nei confronti della donna.

Intanto Fabrizio è ancora in crisi per la situazione dei suoi affari e Marina cercherà di spronarlo a fare di più, ormai stanca dell’atteggiamento del marito.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 5 ottobre

L’atteggiamento pessimista di Fabrizio, che sfocia anche nell’abuso di alcol, sta mettendo in crisi anche Marina che nel frattempo si riavvicina al sempre temuto Roberto. Niko si troverà meso alle strette ed in pericolo per colpa di una minaccia che incombe sulla sua testa e che lui fatica ad affrontare e pertanto avrà bisogno dell’aiuto di qualcuno di fidato.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 6 ottobre

Michele e Silvia si trovano protagonisti di una cena a 4 organizzata da Guido e Mariella, che al posto di portare il sereno potrebbe addirittura complcare il loro rapporto. Fabrizio sta facendo i conti con il suo rapporto con l’alcol che sta allontanando la moglie Marina portandola verso una crescente sintonia con Fabrizio. Intanto Serena non getta la spugna con Filippo e cerca di riconquistarlo in tutti i modi, proponendogli anche alcune situazioni della fase iniziale del loro primo innamoramento.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 7 ottobre

Giancarlo farà di tutto per farsi odiare da Silvia, mentre Filippo e Serena sembrano aver trovato il feeling di un tempo fino a che non farà ritorno Viviana. Rossella invece sarà impegnatissima in ospedale anche se il suo operato non sarà sempre apprezzato dai suoi superiori.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 8 ottobre

Nonostante l’atteggiamento di Giancarlo la faccia traballare fortemente, Silvia non riesce a fare a meno dell’uomo non riuscendo dunque a mettere pace alle sue situazioni sentimentali. Filippo sembra aver preso una decisione e si appresta a rivelarla a Viviana ma qualcosa non andrà come previsto.